Зеленский готовит зачистку Золотого от националистов

СЕГОДНЯ 16:54 2019-10-28T16:54:09+03:00

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Встреча президента Украины Владимира Зеленского и националистов не прошла бесследно. После продолжительных словесных перепалок вроде бы удалось достигнуть компромисса. Националисты пообещали разоружиться, но не сделали этого.

Зеленский же в свою очередь, по возвращению в Киев, дал поручение министру внутренних дел Украины Арсену Авакову подготовить спецподразделение для зачистки Золотого от националистов. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Прибытие Зеленского на позиции националистов в Донбассе не вызвало соответствующей реакции. Представители вооруженных формирований проигнорировали указания, отданные лично верховным главнокомандующим, и не покинули захваченные дома в Золотом-4, - сказал представитель оборонного ведомства ЛНР. - Оскорбленный подобными действиями президент Украины нацелен устроить показательное наказание боевиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU