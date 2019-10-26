В Минеральном украинские военные ранили мирного жителя
Вооруженные формирования Украины обстреляли Минеральное близ Макеевки, ранен мирный житель. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.
- В 21:15 каратели Владимира Кокорева из 92-й бригады открыли огонь из 82-миллиметровых минометов по населенному пункту Минеральное. В результате обстрела ранен мирный житель 1969 года рождения, - говорится в сообщении.
Также обстрелом со стороны украинских силовиков повреждено домостроение на улице Комсомольской. Подробности уточняются.
Поселок Минеральное расположен к северо-западу от Макеевки вблизи линии соприкосновения и постоянно оказывается под артобстрелами Вооруженных формирований Украины.
Как мы сообщили ранее, под огонь противника попал район насосной станции Южнодонбасского водовода в Васильевке. Сотрудники станции были вынуждены укрыться в убежище.
ИСТОЧНИК KP.RU