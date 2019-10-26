2019-10-26T08:05:28+03:00
Политика

В Минеральном украинские военные ранили мирного жителя

Они открывали огонь по предместью Макеевки из 82-миллиметровых минометов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Минеральном украинские военные ранили мирного жителя. Фото: news-front.infoВ Минеральном украинские военные ранили мирного жителя. Фото: news-front.info
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Вооруженные формирования Украины обстреляли Минеральное близ Макеевки, ранен мирный житель. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- В 21:15 каратели Владимира Кокорева из 92-й бригады открыли огонь из 82-миллиметровых минометов по населенному пункту Минеральное. В результате обстрела ранен мирный житель 1969 года рождения, - говорится в сообщении.

Также обстрелом со стороны украинских силовиков повреждено домостроение на улице Комсомольской. Подробности уточняются.

Поселок Минеральное расположен к северо-западу от Макеевки вблизи линии соприкосновения и постоянно оказывается под артобстрелами Вооруженных формирований Украины.

Как мы сообщили ранее, под огонь противника попал район насосной станции Южнодонбасского водовода в Васильевке. Сотрудники станции были вынуждены укрыться в убежище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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