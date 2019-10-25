2019-10-25T19:02:45+03:00
Политика

По насосной станции Южнодонбасского водовода украинские военные выпустили семь мин

Она находится в районе села Васильевка на севере от Ясиноватой
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Васильевская насосная станция обеспечивает водой жилые районы по обе стороны линии соприкосновенияВасильевская насосная станция обеспечивает водой жилые районы по обе стороны линии соприкосновенияФото: Елена ШИНКАРЕНКО
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- В 16:55 вооруженные формирования Украины (ВФУ) открыли огонь со стороны населенного пункта Новоселовка Вторая в направлении села Васильевка с применением минометов 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции 1-го подъема Южнодонбасского водовода, — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сотрудники станции были вынуждены укрыться в убежище. Жертв и пострадавших нет. Детали обстрела уточняются.

Васильевская насосная станция — один из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе, обеспечивает водой жилые районы по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно попадает под обстрел украинских силовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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