По насосной станции Южнодонбасского водовода украинские военные выпустили семь мин
- В 16:55 вооруженные формирования Украины (ВФУ) открыли огонь со стороны населенного пункта Новоселовка Вторая в направлении села Васильевка с применением минометов 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции 1-го подъема Южнодонбасского водовода, — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сотрудники станции были вынуждены укрыться в убежище. Жертв и пострадавших нет. Детали обстрела уточняются.
Васильевская насосная станция — один из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе, обеспечивает водой жилые районы по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно попадает под обстрел украинских силовиков.
ИСТОЧНИК KP.RU