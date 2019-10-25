План переворота: взрывы на химпредприятиях Донбасса будут сигналом для вооруженного выступления против Зеленского

25 Окт. 21:04 2019-10-25T21:04:05+03:00

Зеленский приехал в Авдеевку в 92-ю бригаду 14 октября после визита Яроша – и с тревогой смотрел в глаза солдат: друзья они или предатели. Фото: president.gov.ua

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- Нам стало известно, что украинские националисты получили указания от своих идеологических вождей, финансируемых из кармана Порошенко, на подготовку новой волны антиправительственных выступлений, назначенных на вторую половину ноября, - сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Для этого, в срочном порядке, боевиками «Айдара», «Азова» и «Правого сектора» (запрещенных в РФ организациях) вывозится оружие и боеприпасы из зоны ООС и организуются схроны в Киевской, Харьковской, Одесской и Сумской областях. В этих областях уже созданы штабы радикалов, которые занимаются привлечением молодёжи, которая по первой команде националистов готова выдвинуться в Киев для участия в протестных акциях.

В полевых лагерях националистических организаций «Правый сектор», «Тризуб», «СИЧ» (запрещенных в РФ организациях) в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях под руководством иностранных специалистов и так называемых «ветеранов Майдана», проходят усиленную подготовку более 1000 боевиков-националистов.

- Антиправительственные митинги активно поддерживает бывший командующий десантно-штурмовыми войсками, а ныне народный депутат Михаил Забродский, - отметил Басурин. - В любой момент в этих митингах готовы принять участие националисты, проходящие службу в 35-й бригаде морской пехоты, 53-й, 93-й механизированных бригадах и 128-й горно-штурмовой бригаде. Они в настоящий момент ведут активную агитацию не только среди сослуживцев, но и среди населения в местах дислокации частей.

С целью усиления протестных настроений среди военнослужащих в зоне ООС в период с 11 по 13 октября в подразделениях 36-й, 28-й, 56-й и 92-й бригад ВСУ проводил агитационную работу один из лидеров украинских националистов Дмитрий Ярош.

- Мы располагаем достоверной информацией о том, что сигналом для перехода сторонников Порошенко к активным действиям должен стать террористический акт на предприятиях химической промышленности в Донбассе, с целью последующего обвинения в этом руководства народных республик, - подчеркнул Эдуард Басурин.

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ИСТОЧНИК KP.RU