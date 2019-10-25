2019-10-25T19:38:43+03:00
Политика

Готовится провокация: взорвать Авдеевский коксохим и начать большую войну в Донбассе

Украинские националисты проходят подготовку под руководством инструкторов Сил спецопераций ВСУ
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Взрывы прогремят вблизи линии соприкосновения. Фото: armiyadnr.suВзрывы прогремят вблизи линии соприкосновения. Фото: armiyadnr.su
Изменить размер текста:

На Украине готовятся к большой провокации, после которой война в Донбассе вспыхнет с новой силой. Именно так можно расценить заявление замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, которое он сделал сегодня.

- В настоящее время несколько групп националистов общим количеством до 40 человек проходят специальную подготовку под руководством инструкторов из 8-го отдельного полка специального назначения Сил спецопераций ВСУ. Для проведения теракта заговорщики рассматривают несколько объектов на территории подконтрольной Киеву, в частности Авдеевский коксохимический завод и Дзержинский фенольный завод, – сказал Басурин.

Также спецназ Сил спецопераций планирует осуществить подрыв дамб шламонакопителей фенольного завода в районе между населенными пунктами Артемово и Новгородское, которые уже находятся в аварийном состояниии содержат более 1 500 тысяч тонн ядовитых веществ.

- Украинским террористам безразлично, что химические вещества непременно попадут в бассейн Северского Донца, отчего пострадает не только территория ДНР, но и подконтрольные Киеву территории Донецкой области, бассейны Азовского и Чёрного морей. Возможный урон экологии и количество пострадавших оценке не поддаются, - отметил Басурин.

По его словам, теракты станут сигналом для перехода сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко к активным действиям на фронте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Горловке родители сами соорудили детскую площадку возле дома
План переворота: взрывы на химпредприятиях Донбасса будут сигналом для вооруженного выступления против Зеленского
Георгий Тука: «Жителям Донбасса будет дано 60 суток на то, чтобы покинуть республики и переехать на Украину. Кто останется будут «замурованы»
По насосной станции Южнодонбасского водовода украинские военные выпустили семь мин
День флага ДНР: в Донецке развернули 36-метровый флаг Республики
«Крышу дома от толчков сносит»: специалисты выяснят причину землетрясений в Макеевке
День флага ДНР: в Донецке раздают автомобилистам флажки-триколоры
День флага Донецкой Народной Республики: Донецкая академия внутренних дел МВД ДНР отметила совместно с ДонНУ
В Луганске открыли дополнительный пункт оформления паспортов ЛНР и РФ
Тысяча восемьсот жителей ЛНР погибли от рук украинских карателей
Жители Мариуполя возмущены ограничениями: Зеленский что ли форум посреди проспекта проводить будет?
Огненное «перемирие» в Донбассе: украинская армия в два раза нарастила обстрелы ДНР
Молодежь от 14 до 18 лет может получать паспорта ДНР в порядке живой очереди в субботу
Собрала грибы во дворе: в Донбассе отравились молодая женщина и ее полуторагодовалый сын
Украина признала свидетельства о рождении и смерти, выданные в ЛНР и ДНР
«Чтобы жителям было удобно»: в Донбассе хотят создать Приазовскую область
Пункт перехода у Станицы Луганской с 27 октября меняет график работы
Погода на день в Луганске: 25 октября утром сильный туман, днем до +18 градусов
Погода на день в Донецке: утром 25 октября будет пасмурно, а днем тепло - до +16 градусов
Приют «ПИФ» приглашает к себе в гости российских звезд, выступающих на Дне флага ДНР
На глазах ОБСЕ ранены двое жителей в ЛНР
Украинского боевика, убитого током при воровстве кабеля, хотят наградить
На следующей неделе у школьников ДНР начинаются осенние каникулы
Теперь быть на "Миротворце" еще и выгодно
Зеленский едет в Мариуполь - жди провокаций
«Истощен и брошен»: Дончане обеспокоены судьбой брошенного овчара
Прививки против гриппа в ДНР 2019-2020: Почему эпидемия ожидается высокой интенсивности