Готовится провокация: взорвать Авдеевский коксохим и начать большую войну в Донбассе

25 Окт. 19:38 2019-10-25T19:38:43+03:00

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На Украине готовятся к большой провокации, после которой война в Донбассе вспыхнет с новой силой. Именно так можно расценить заявление замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, которое он сделал сегодня.

- В настоящее время несколько групп националистов общим количеством до 40 человек проходят специальную подготовку под руководством инструкторов из 8-го отдельного полка специального назначения Сил спецопераций ВСУ. Для проведения теракта заговорщики рассматривают несколько объектов на территории подконтрольной Киеву, в частности Авдеевский коксохимический завод и Дзержинский фенольный завод, – сказал Басурин.

Также спецназ Сил спецопераций планирует осуществить подрыв дамб шламонакопителей фенольного завода в районе между населенными пунктами Артемово и Новгородское, которые уже находятся в аварийном состояниии содержат более 1 500 тысяч тонн ядовитых веществ.

- Украинским террористам безразлично, что химические вещества непременно попадут в бассейн Северского Донца, отчего пострадает не только территория ДНР, но и подконтрольные Киеву территории Донецкой области, бассейны Азовского и Чёрного морей. Возможный урон экологии и количество пострадавших оценке не поддаются, - отметил Басурин.

По его словам, теракты станут сигналом для перехода сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко к активным действиям на фронте.

ИСТОЧНИК KP.RU