«Чтобы жителям было удобно»: в Донбассе хотят создать Приазовскую область

СЕГОДНЯ 09:18 2019-10-25T09:18:54+03:00

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Реформа децентрализации, затеянная при Петре Порошенко, уже начинает приносить свои «плоды». Элита Мариуполя всегда стремилась к расширению влияния на другие территории. И вот первый звонок.

На сессии Мариупольского горсовета местный житель предложил депутатам рассмотреть идею территориальной реорганизации Донецкой области.

- Между Мариуполем и Краматорском – 230 км или 4 часа плохой дороги. Нет железнодорожного сообщения, а только дорожный транспорт или автобусы, что очень затрудняет сообщение двух городов. Предлагаю создать из южного региона Донецкой области Приазовскую область с областным городом в Мариуполе, - сообщил мариуполец.

В качестве доводов он привел тот факт, что все областные институты разделились пополам – часть органов находятся в Краматорске, часть - в Славянске, что создает трудности для местных жителей.

В ближайшее время петиция будет опубликована на сайте горсовета. В случае, если она наберет 250 подписей, то городские власти рассмотрят данное предложение.

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ИСТОЧНИК KP.RU