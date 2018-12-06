Игры в громаду: Как «перекроят» Донецкую область

Киевским властям мало войны в Донбассе. Мало переименований городов, улиц и предприятий, после которых в названиях исчезли не только символы советской эпохи, но и связывающие эти названия с Россией. Теперь вот в правительстве незалежной внедряют реформу по перекройке границ городов, районов и сел. Идея, с которой премьер-министр незалежной Василий Гройсман носился три года, вышла на финишную стадию.

В конце ноября Кабинет министров внес изменения в перспективные планы формирования территорий громад десяти областей, в том числе – Донецкой. По словам вице-премьер-министра Геннадия Зубко, семь городов областного значения теперь могут стать объединенными территориальными громадами (ОТГ). Это Доброполье, Константиновка, Мариуполь, Мирноград (до переименования – Димитров), Покровск (до переименования – Красноармейск), Новогродовка и Селидово.

Именно за территории, расположенные рядом с этими городами, шли жаркие споры. Ведь суть реформы в том, что объединенные территориальные громады напрямую получат средства из государственного бюджета, минуя областной центр. И смогут их тратить по своему усмотрению. Можно только догадываться, на какие ухищрения шли удельные князьки, чтобы сохранить или укрепить свою власть. Никто не хотел брать «под себя» вымирающие поселки. И наоборот – за перспективные территории шла борьба на самом высоком уровне.

С новым делением территорий в Донецкой области не разобраться без гида из правительства Украины. Фото: kmu.gov.ua

- Наконец-то удалось сформировать границы Новогродовской и Селидовской ОТГ, — прокомментировал сайту ZI «обычную историю» советник Донецкого центра развития местного самоуправления Максим Ткач. — Основную сложность представляло решение судьбы Камышевки. Это типичная ситуация с «городом-матрешкой». Камышевка административно подчинена Селидово, а территориально находится в пределах Николаевского сельского совета под Новогродовкой. Теперь же этот населенный пункт войдет в состав Новогродовской громады (в ее составе также Николаевский, Михайловский, Галицкий и Селидовский сельсоветы).

ПОРОШЕНКО В РОЛИ ВЕРХОВНОГО ЖРЕЦА

Так называемая реформа децентрализации преподносится в украинских СМИ как величайшая забота пана Порошенко и пана Гройсмана о нуждах рядовых украинцев. Мол, за счет полученных из бюджета средств жители громад смогут решать свои первоочередные задачи. На самом деле реформа напоминает времена феодального Средневековья. Когда король, кинув кость раздора своим сатрапам, со стороны наблюдает, как те грызутся за подачку. Вот и сейчас президент и премьер в игре по переделу территорий и отчислений из бюджета выступают верховными жрецами. Именно правительство выносит окончательный вердикт по новым объединениям громад. А вся затея с «децентрализацией» на самом деле – лишь для отвлечения рядовых украинцев и местных элит от главных проблем устройства государства, связанных с федерализацией и ответственностью центральной власти перед народом.

Реформа децентрализации на Украине приведет к созданию кордонов между объединенными громадами. Фото: mariupol-police.dn.ua

- Есть ли смысл объединять банкротов и нищих? - считает замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. - Они от этого ничего не выиграют. Нужно усиливать финансовую состоятельность этих громад. Тогда уже будет смысл вести речь о каком-то объединении. А если там не хватает ни врачей, ни докторов, что им даст это объединение? Но вопросы такого уровня нужно решать Кабмину с Верховной радой. Вопрос нуждается в законодательных изменениях.

Впрочем, подобные призывы к здравому смыслу уходят в пустоту. Игра в «децентрализацию» сейчас в самом разгаре.

- Отныне вся территория Донецкой области полностью покрыта объединенными территориальными громадами. Белых пятен не осталось, – констатировал эксперт Максим Ткач.

По новому перспективному плану на территории Донецкой области должны быть образованы 45 громад. Итак, кто приобрел, а кто потерял в итоге реформы?

КОМБИНАЦИЯ ПО-МАРИУПОЛЬСКИ

Прежде всех «подсуетились» власти Мариуполя. Теперь возле портового города будут объединены Старо-Крымский, Бердянский и Покровский сельские советы – прежняя территория Мангушской громады. Фактически это пригороды мегаполиса, и решение по ним кажется логичным. Жители этих сельских советов ездят на работу, учебу и за различными услугами именно в Мариуполь.

Мариуполь откажется от Сартаны, но зато присоединит территорию Старо-Крымского, Бердянского и Покровского сельсоветов, а также вернет Виноградное и Сопино. Фото: Елена ВАЛЕНТИНОВА

- На территории Бердянского и Покровского сельсоветов уже сейчас находятся аэропорт и очистные сооружения Мариуполя, - объяснил сайту 0629.com секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма и дополнил красивую картинку, – там также перспективная зона для малоэтажной жилой застройки, транспортного узла на базе аэропорта и кольцевой дороги к порту.

Против такого расширения выступали местные фермеры. Их земли в будущем «съест» вся эта застройка. Но кому интересны переживания «людей от сохи»...

В то время как Мариуполь «растет» в юго-западном направлении, власти города очень осторожны с юго-восточным направлением. В ОТГ включен только приморский сельсовет Виноградное - Виноградное и Сопино в декабре 2014 года передали из подчинения Мариуполя в Волновахский район.

- Дальше продвигаться неразумно. Мариуполю важно привлекать инвестиции, - пояснил Степан Махсма. – Город стоит вблизи линии соприкосновения. Между ним и войной – Широкино, Лебедино, Коминтерново, Павлополь и Чермалык. Они относятся к Волновахскому району.

Поэтому власти Мариуполя придумали комбинацию. Секретарь горсовета рассказал о том, что из Павлополя ехать до Волновахи 90 километров. Это неудобно для жителей. А вот до мариупольских поселков Сартана и Талаковка значительно ближе. Вот и решили поселки эти отделить от города. Они вместе с семью сельсоветами создадут ОТГ во главе с… Сартаной. В итоге новая громада «оттяпает» у Волновахского района большой кусок территории. А управлять Сартанской громадой де-факто будут из Мариуполя.

А БЫЛ ЕЩЕ И ГРЕЧЕСКИЙ ОКРУГ

Но это лишь первый шаг, который уже утвердил Кабмин Украины. В планах у властей портового города - создание Мариупольского района. В него войдут Никольский (бывший Володарский). Мангушский (вместе с курортами Ялтой, Мелекино, Юрьевкой и Урзуфом), часть Новоазовского и Тельмановского районов. Местная элита замахнулась на воссоздание Мариупольского уезда, куда по указу императрицы Екатерины II переселили в конце XVIII века греков и армян из Крыма. А в 1807 году на территории уезда по решению императора Александра I даже образовали Мариупольский греческий округ.

Кстати, элита Мариуполя, как, собственно, и Луганска, всегда старалась демонстрировать некую независимость от Донецка. И если бы летом 2014 года провозгласили Мариупольскую народную республику, то, наверное, сегодня не спорили бы, почему ополченцы ДНР так не заняли портовый город после его оставления ВСУ.

Но это экскурс в историю вопроса. А что же сегодня будет с другими территориями Донецкой области?

Мангушская ОТГ станет меньше после передачи части территории Мариуполю. Не менее грустная ситуация у Никольского района. Там будет своя ОТГ, но без сельсоветов Кальчик, Касьяновка, Заря и Малоянисоль – они создадут свою Кальчикскую громаду.

В Волновахском районе еще больший передел. Помимо Сартанинской ОТГ появятся новые центры влияния. Село Хлебодаровка соберет в свою ОТГ 13 сельсоветов, а Мирное – пять.

На территории Великоновоселковского района отныне не будет Константинопольской громады. Она войдет в состав Великоновоселковской ОТГ. Зато на территории этого района создадут Комарскую и Старомлиновскую громады.

ШАХТЕРСКАЯ УДАЧА

В Покровском районе появится Удачненская громада с шестью сельсоветами. Что вполне объяснимо. Ведь Удачному повезло – здесь находится знаменитое шахтоуправление «Покровское». Кстати, «прирос» тремя сельсоветами и другой угольный центр – Угледар, где находятся прославленные шахты «Южнодонбасская №1» и «Южнодонбасская №3».

А вокруг Покровска объединятся Гришинский, Первомайский, Лисовский, Шевченковский советы, Родинское и Ровненское.

Вместе с Константиновкой громаду создадут Веролюбовский, Марковский, Предтечинский, Новодмитровский, Николаевский, Иванопольский сельсоветы. Остальные земли Константиновского района, не вошедшие в Ильиновскую громаду, отойдут к Дружковке (это территории сельсоветов Алексеево-Дружковки, Николайполья, Торского, Белокузьминовки, Кондратовки и Софиевки).

В Мирноградскую городскую громаду войдут Новоэкономический, Гродовский, Малиновский, Миролюбский, Новоалександровский и Ивановский сельсоветы.

Так «перекроили» север Донецкой области. Фото: kmu.gov.ua

В Добропольскую ОТГ объединились поселок Белицкое, Анновский, Святогорский и Светловский сельсоветы.

Под властью Очеретино оказались 11 сельсоветов, которые невыгодно содержать близлежащим центрам – Авдеевке, Новогродовке, Мирнограду. К тому же немало поселков этой ОТГ расположены рядом с линией соприкосновения.

И весь этот добровольный передел – не окончательный. Он, собственно говоря, бесконечный. Не зря ведь говорят: где два украинца – там три гетмана. Веселую игру придумали для народа Порошенко и Гройсман…

СПРАВКА «КП»

Закон Украины «О местном самоуправлении Украины» гласит: территориальная громада – это жители, объединенные постоянным проживанием в пределах села, поселка, города, являющихся самостоятельными административно-территориальными единицами, или добровольное объединение жителей нескольких сел, имеющих единый административный центр.