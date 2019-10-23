Как КВНщик Сивохо Донбасс в состав Украины собрался возвращать

СЕГОДНЯ 21:07 2019-10-23T21:07:45+03:00

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После того, как украинский юморист Сергей Сивохо стал советником секретаря совета нацбезопасности, он отправился в Донбасс, где заявил, что намерен предлагать органам власти определенные идеи по гуманитарной политике в отношении ДНР и ЛНР, и принятые к исполнению предложения будут затем доноситься обществу.

- Когда на людей столько лет навешивали маркеры «свой – чужой», когда работала пропаганда, с обеих сторон, с обеих сторон работала пропаганда… Очень тяжело это будет, это не моментально, это очень долгий процесс, но начинать нужно было уже вчера. Начнем сегодня, - сказал Сивохо в Краматорске.

Юморист сообщил, что на своем посту он будет заниматься гуманитарными проблемами и давать советы.

- Что будет принимать, и какие шаги на основании моих советов будет предпринимать исполнительная власть – увидим. Пока не расскажу о своих предложениях, потому что некоторые могут быть отвергнуты, а некоторые – приняты.

Сивохо отметил, что по тем предложениям, которые будут приняты, он будет обращаться к журналистам, чтобы те раскручивали тему.

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ИСТОЧНИК KP.RU