2019-10-21T18:36:59+03:00
Политика

"Еще один злобный клоун": Дончане высмеяли назначение бывшего КВН-щика Сергея Сивохо на должность советника секретаря СНБО

Украина доверила реинтегрировать Донбасс Сергею Сивохо, который сам из Донецка, окончил тут ДПИ, но давно уехал в Киев
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Дончане не верят своему бывшему земляку, а это назначение высмеивают. Фото: kino-teatr.ruДончане не верят своему бывшему земляку, а это назначение высмеивают. Фото: kino-teatr.ru
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Когда президентом страны стал шоумен, то почему бы в советники не пойти КВН-щику. Особенно, если страна напоминает цирк, правда со злобными клоунами. Сегодня стало известно об еще одном назначении. Советником секретаря СНБО назначен бывший КВН-щик и дончанин Сергей Сивохо.

Сам Сивохо об этом радостно протрубил в соцсетях, присовокупив, что будет бороться за реинтеграцию Донбасса и что у него немало планов на этом сложном и тернистом пути.

«Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы», — написал он на своей страничке в соцсетях и выложил фотографию удостоверения.

Это назначение вызвало бурную реакцию дончан в соцсетях.

«Неужели хор Веревкина без должностей останется?» - иронизирует Лариса.

«Вся страна – сплошной КВН, ну ладно, этот хоть не гей!» - философски отреагировал дончанин Андрей Маркин.

Но не все поверили в это назначение.

Сивохо похвастался новой ксивой. Фото: facebook.com

Сивохо похвастался новой ксивой. Фото: facebook.com

«Может это очередная шутка?» - усомнилась Марина Беспалая из Макеевки.

Грустную улыбку это вызвало у донецкого блогера Игоря Гомольского.

«Сергей Сивохо назначен советником секретаря СНБО по вопросам Донбасса. Тот самый Сивохо, который "Силикон? Свооой!" И пишу я это вовсе не к тому, что "ха-ха, очередной КВНщик на должности", - написал на своей страничке Игорь Гомольский. - Подобное всегда очень странно для дончанина. Вырос ты на творчестве какого-нибудь певца, актера или юмориста. А потом читаешь его интервью и выясняется, что ты, по его мнению, преступник. Тебя, по его мнению, убить надо. И вот не хотелось бы еще и от Сивохо это услышать. Но должность и общественно-политическая ситуация к иному не располагают. За пять с лишним лет, по большому счету, один лишь Данилко грязью нас не облил. Иронично, правда? Единственным порядочным мужиком среди бомонда оказался тот, что переодевается в женщину. Такие дела».

Мало кто верит, что для Донбасса такое назначение принесет пользу. Один уже клялся окончить войну, все хорошо помнят, чем это окончилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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