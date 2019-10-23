2019-10-23T20:13:30+03:00
Политика

Бойцы НМ ДНР сбили два украинских беспилотника

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: novorosinform.orgФото: novorosinform.org
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За прошедшие сутки военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики сбили два беспилотных летательных аппарата вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

- Один из беспилотников типа «Фантом», который украинские военные использовали для корректировки огня, солдаты ДНР сбили у Коминтерново, - говорится в сообщении Народной милиции Республики. - Второй сбитый беспилотный летательный аппарат типа «Фурия» проводил разведку над Крутой Балкой во время работы на этой территории международных наблюдателей.

Напомним, что украинские военные проходят курсы подготовки по управлению ударными беспилотными летательными аппаратами.

- Помимо регулярных обстрелов территории ЛНР и размещения военной техники вооруженных формирований Украины в населенных пунктах на линии соприкосновения, агрессивные намерения украинских боевиков подтверждает информация нашей разведки об отправке военнослужащих 46-й десантно-штурмовой бригады в учебные центры для прохождения курсов подготовки по специальности «оператор ударных БПЛА, - рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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