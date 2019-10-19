2019-10-19T14:11:51+03:00
Политика

Разведка ДНР узнала, что украинских боевиков стали обучать специальности оператор ударных беспилотников

Такие курсы организованы в учебных центрах Украины
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Разведка ДНР узнала, что украинских боевиков стали обучать специальности «оператор ударных беспилотников». Фото: pershij.com.uaРазведка ДНР узнала, что украинских боевиков стали обучать специальности «оператор ударных беспилотников». Фото: pershij.com.ua
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Украинские военные проходят курсы подготовки по управлению ударными беспилотными летательными аппаратами. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Помимо регулярных обстрелов территории ЛНР и размещения военной техники вооруженных формирований Украины в населенных пунктах на линии соприкосновения, агрессивные намерения украинских боевиков подтверждает информация нашей разведки об отправке военнослужащих 46-й десантно-штурмовой бригады в учебные центры для прохождения курсов подготовки по специальности «оператор ударных БПЛА, - заявил Филипоненко.

В этой связи народная милиция не исключает, что в скором времени ВФУ начнут использовать ударные беспилотники в районе КПВВ «Станица Луганская».

Ранее сообщалось, что подразделение противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР сбили в районе села Веселая Гора (Славяносербский район) ударный украинский беспилотник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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