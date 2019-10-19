Разведка ДНР узнала, что украинских боевиков стали обучать специальности оператор ударных беспилотников
Украинские военные проходят курсы подготовки по управлению ударными беспилотными летательными аппаратами. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- Помимо регулярных обстрелов территории ЛНР и размещения военной техники вооруженных формирований Украины в населенных пунктах на линии соприкосновения, агрессивные намерения украинских боевиков подтверждает информация нашей разведки об отправке военнослужащих 46-й десантно-штурмовой бригады в учебные центры для прохождения курсов подготовки по специальности «оператор ударных БПЛА, - заявил Филипоненко.
В этой связи народная милиция не исключает, что в скором времени ВФУ начнут использовать ударные беспилотники в районе КПВВ «Станица Луганская».
Ранее сообщалось, что подразделение противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР сбили в районе села Веселая Гора (Славяносербский район) ударный украинский беспилотник.
ИСТОЧНИК KP.RU