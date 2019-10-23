Украинские солдаты обстреляли из миномета дорогу по которой проходил маршрут ОБСЕ

СЕГОДНЯ 22:01 2019-10-23T22:01:55+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что солдаты вооруженных формирований Украины обстреляли из миномета дорогу на маршруте следования патрулей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

- Боевики 72-й бригады вооруженных формирований Украины продолжают подвергать опасности жизни наблюдателей ОБСЕ. Каратели целенаправленно открывают огонь по району разведения «Золотое» во время проведения наблюдателями миссии мониторинга на этом участке, - сказал Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства Республики сообщил, что очередной результат подобной провокации зафиксирован наблюдателями вблизи населенного пункта Молодежное.

- Там автомобильной дороге обнаружена воронка от разрыва 120-миллиметровой мины, выпущенной с позиций 72-й бригады, - говорит Иван Филипоненко. - Указанные факты подтверждаются представителями ОБСЕ.

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ИСТОЧНИК KP.RU