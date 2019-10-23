2019-10-23T22:01:55+03:00
Политика

Украинские солдаты обстреляли из миномета дорогу по которой проходил маршрут ОБСЕ

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: lnr.todayФото: lnr.today
Изменить размер текста:

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что солдаты вооруженных формирований Украины обстреляли из миномета дорогу на маршруте следования патрулей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

- Боевики 72-й бригады вооруженных формирований Украины продолжают подвергать опасности жизни наблюдателей ОБСЕ. Каратели целенаправленно открывают огонь по району разведения «Золотое» во время проведения наблюдателями миссии мониторинга на этом участке, - сказал Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства Республики сообщил, что очередной результат подобной провокации зафиксирован наблюдателями вблизи населенного пункта Молодежное.

- Там автомобильной дороге обнаружена воронка от разрыва 120-миллиметровой мины, выпущенной с позиций 72-й бригады, - говорит Иван Филипоненко. - Указанные факты подтверждаются представителями ОБСЕ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Конфликт националистов с ВСУ: Билецкий отравил солдат 72-й бригады

20 солдат вооруженных формирований Украины госпитализированы (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как КВНщик Сивохо Донбасс в состав Украины собрался возвращать
Бойцы НМ ДНР сбили два украинских беспилотника
Прощание с известным каратистом Леонидом Тимохиным пройдет 24 октября в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка
Конфликт националистов с ВСУ: Билецкий отравил солдат 72-й бригады
Каратели украинского нацбата похитили жительницу Золотого
В Донецке выпустили новую почтовую марку
ВСУ обстреляли школу в Золотом
10-летний дончанин завоевал «золото» по мотокроссу в России
Мариупольский предприниматель обманул горсовет на 320 тысяч гривен
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 240 взрывов в ЛНР и 80 – в ДНР
Ушел из жизни известный каратист Леонид Тимохин
ВСУ в два раза увеличили интенсивность обстрелов ДНР
Погода на день в Луганске: 23 октября ожидается теплый ясный день без осадков
Ко Дню государственного флага ДНР в Донецке пройдет масштабный концерт с участием российских звезд
Погода в Донецке на день: 23 октября будет почти жарко, до +20
"Небо горит!": Пользователей соцсетей впечатлил красочный закат в Донецке
Зеленский назначил оскандалившегося в Закарпатье Гайдая губернатором Луганщины
Украина открыла шквальный огонь по Республике – за два часа выпущено 170 боеприпасов
В ЛНР зафиксирован высокий уровень пожарной опасности
Фолк и рок! Рыцари и ирландские танцы: Дончан ждут на Портал Фест 26 октября
Съели закуску и пойманную рыбу: в Донбассе стая диких кабанов разгромила лагерь рыбаков
В Первомайске обнаружен многотысячный схрон боеприпасов и оружия украинских ДРГ
Украинский военный подорвался на собственной мине при попытке достать с минного поля упавший беспилотник
Четыре дня в Макеевке будут слышны взрывы, но это не обстрелы
Украинского журналиста приговорили к 15 годам за шпионаж
В Горловке похоронили троих детей, погибших вчера на пожаре
Донецкий национальный университет приглашает принять участие во II Международном форуме, посвященном Русскому миру и Донбассу
Знать как Отче наш! В ЛНР сделали памятку для детей на случай, если они найдут взрывоопасный предмет