Погода в Донецке на день: 23 октября будет почти жарко, до +20

СЕГОДНЯ 08:48 2019-10-23T08:48:33+03:00

По сообщениям синоптиков, в ДНР среда, 23 октября еще по-летнему тепло, без осадков

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 23 октября ожидается ясный солнечный день.

- Ясным небо в Донецке будет на протяжении всего дня, днем млооблачно. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки +20! Ветер западный 0-5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 06:59, закат – 17:26, долгота дня 10 часов 27 минут.

По народному календарю 23 октября отмечается день памяти преподобного Амвросия Оптинского. В этот день наши предки наблюдали за месяцем - его рога погоду предсказывали: «рога месяца указывают в ту сторону, откуда быть ветрам». Если рога на север - быть скорой зиме и снег ляжет посуху; на юг - скорой зимы не жди, будет слякоть до Казанской (4 ноября).

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ИСТОЧНИК KP.RU