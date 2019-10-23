2019-10-23T08:48:33+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 23 октября будет почти жарко, до +20

По сообщениям синоптиков, в ДНР среда, 23 октября еще по-летнему тепло, без осадков
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Конец октября - суровые донецкие розы - цветут, суровые донецкие пчелы - летают. Фото: Евгения КарпачеваКонец октября - суровые донецкие розы - цветут, суровые донецкие пчелы - летают. Фото: Евгения Карпачева
Изменить размер текста:

По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 23 октября ожидается ясный солнечный день.

- Ясным небо в Донецке будет на протяжении всего дня, днем млооблачно. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки +20! Ветер западный 0-5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 06:59, закат – 17:26, долгота дня 10 часов 27 минут.

По народному календарю 23 октября отмечается день памяти преподобного Амвросия Оптинского. В этот день наши предки наблюдали за месяцем - его рога погоду предсказывали: «рога месяца указывают в ту сторону, откуда быть ветрам». Если рога на север - быть скорой зиме и снег ляжет посуху; на юг - скорой зимы не жди, будет слякоть до Казанской (4 ноября).

Читать также

"Небо горит!": Пользователей соцсетей впечатлил красочный закат в Донецке

Ближе к вечеру небо над регионом окрасилось яркими красно-оранжевыми красками. Оттенки были настолько насыщенными и яркими, что ни один фильтр для редактирования фотографий на смартфоне не смог бы повторить такой красоты (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода на день в Луганске: 23 октября ожидается теплый ясный день без осадков
Ко Дню государственного флага ДНР в Донецке пройдет масштабный концерт с участием российских звезд
"Небо горит!": Пользователей соцсетей впечатлил красочный закат в Донецке
Зеленский назначил оскандалившегося в Закарпатье Гайдая губернатором Луганщины
Украина открыла шквальный огонь по Республике – за два часа выпущено 170 боеприпасов
В ЛНР зафиксирован высокий уровень пожарной опасности
Фолк и рок! Рыцари и ирландские танцы: Дончан ждут на Портал Фест 26 октября
Съели закуску и пойманную рыбу: в Донбассе стая диких кабанов разгромила лагерь рыбаков
В Первомайске обнаружен многотысячный схрон боеприпасов и оружия украинских ДРГ
Украинский военный подорвался на собственной мине при попытке достать с минного поля упавший беспилотник
Четыре дня в Макеевке будут слышны взрывы, но это не обстрелы
Украинского журналиста приговорили к 15 годам за шпионаж
В Горловке похоронили троих детей, погибших вчера на пожаре
Донецкий национальный университет приглашает принять участие во II Международном форуме, посвященном Русскому миру и Донбассу
Знать как Отче наш! В ЛНР сделали памятку для детей на случай, если они найдут взрывоопасный предмет