Погода в Донецке на день: 23 октября будет почти жарко, до +20
По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 23 октября ожидается ясный солнечный день.
- Ясным небо в Донецке будет на протяжении всего дня, днем млооблачно. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки +20! Ветер западный 0-5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.
Восход солнца в Донецке в 06:59, закат – 17:26, долгота дня 10 часов 27 минут.
По народному календарю 23 октября отмечается день памяти преподобного Амвросия Оптинского. В этот день наши предки наблюдали за месяцем - его рога погоду предсказывали: «рога месяца указывают в ту сторону, откуда быть ветрам». Если рога на север - быть скорой зиме и снег ляжет посуху; на юг - скорой зимы не жди, будет слякоть до Казанской (4 ноября).
Читать также
"Небо горит!": Пользователей соцсетей впечатлил красочный закат в Донецке
Ближе к вечеру небо над регионом окрасилось яркими красно-оранжевыми красками. Оттенки были настолько насыщенными и яркими, что ни один фильтр для редактирования фотографий на смартфоне не смог бы повторить такой красоты (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»