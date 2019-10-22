Украина открыла шквальный огонь по Республике – за два часа выпущено 170 боеприпасов

СЕГОДНЯ 19:42 2019-10-22T19:42:59+03:00

За короткий промежуток времени по населенным пунктам ДНР выпущено 170 боеприпасов

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В 17:15 ВСУ открыли огонь в направлении населенного пункта Васильевка с применением минометов, БМП, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Обстрел продолжается более часа и ведется с двух направлений из населенного пункта Каменка и поселка Новоселовка Вторая. На данный момент со стороны ВСУ выпущено 170 боеприпасов, среди них 16 мин калибром 82 миллиметра, 10 снарядов из БМП-1 и 125 из БМП-2, 9 гранат из СПГ и 10 из АГС, - говорится в сообщении СЦКК.

Также под огнем ВСУ находится юг Республики. По Саханке и Коминтерново ВСУ ведется обстрел из минометов и РПГ.

Напомним, сегодня утром юг Республики также был обстрелян украинскими боевиками.

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Обстрелам со стороны ВСУ подверглись населенные пункты и районы на трех направлениях — горловском (Зайцево), донецком (Васильевка, Жабичево, поселок шахты «Трудовская», Донецкий аэропорт, Спартак) и мариупольском (Белая Каменка) (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU