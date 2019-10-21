2019-10-21T10:43:16+03:00
Политика

Хроники перемирия: Продолжается обстрел со стороны Украины

Снаряды летят на Трудовские, в Зайцево и Белую Каменку
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Обстрелы ДНР только усилились. Фото: Русская ВеснаОбстрелы ДНР только усилились. Фото: Русская Весна
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Украинские силовики за минувшие сутки десять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило десять раз, – отметил он. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 69 единиц.

Якубов добавил, что обстрелам со стороны ВСУ подверглись населенные пункты и районы на трех направлениях — горловском (Зайцево), донецком (Васильевка, Жабичево, поселок шахты «Трудовская», Донецкий аэропорт, Спартак) и мариупольском (Белая Каменка).

При обстрелах применялись: минометы калибром 120 мм и 82 мм, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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