В Горловке похоронили троих детей, погибших вчера на пожаре
Однодневный траур объявлен сегодня в прифронтовой Горловке в связи с гибелью детей на пожаре. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Иван Приходько.
- Сегодня в Горловке объявлен траур в связи с гибелью детей на пожаре, — отметил градоначальник.
Прощание с погибшими состоится в Богоявленском соборе на проспекте Гагарина завтра, в 11:00. Как сообщил мэр, расходы на похороны возьмет на себя горловская администрация.
Трагедия произошла минувшей ночью в Калининском районе Горловки. В результате возгорания погибли дети 2014, 2015 и 2017 годов рождения. Причины произошедшего устанавливаются.
Похороны детей прошли сегодня. Попрощаться с Аминой, Виталиной и Катей пришло много народу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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