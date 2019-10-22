2019-10-22T13:48:31+03:00
Политика

В Горловке похоронили троих детей, погибших вчера на пожаре

В связи с гибелью детей в Горловке объявлен траур
Ольга ГОРДО
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В Горловке похоронили троих девочек, погибших на пожаре. Фото: novosti-tadzhikistanaВ Горловке похоронили троих девочек, погибших на пожаре. Фото: novosti-tadzhikistana
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Однодневный траур объявлен сегодня в прифронтовой Горловке в связи с гибелью детей на пожаре. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- Сегодня в Горловке объявлен траур в связи с гибелью детей на пожаре, — отметил градоначальник.

Прощание с погибшими состоится в Богоявленском соборе на проспекте Гагарина завтра, в 11:00. Как сообщил мэр, расходы на похороны возьмет на себя горловская администрация.

Трагедия произошла минувшей ночью в Калининском районе Горловки. В результате возгорания погибли дети 2014, 2015 и 2017 годов рождения. Причины произошедшего устанавливаются.

Похороны детей прошли сегодня. Попрощаться с Аминой, Виталиной и Катей пришло много народу.

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К хозяйке квартиры, проживающей с ребенком 2014 года рождения, пришла подруга с двумя дочерьми 2017 и 2015 годов рождения. Женщины оставили детей без присмотра, и ушли в неизвестном направлении (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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