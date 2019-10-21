"Бросили ночью совсем одних": Стали известны страшные подробности трагедии в Горловке

СЕГОДНЯ 19:19 2019-10-21T19:19:50+03:00

На пожарах в ДНР за неделю погибли девять человек. Фото: Илья Богатиков

На пожаре в Горловке сегодня погибли трое детей, в городе объявлен траур

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Этим утром дончан заставила содрогнуться страшная новость - в Горловке на пожаре погибли трое детей - трех, пяти и шести лет.

- Сегодня в Калининском районе в 00:16 часов по улице Кориневского 8/1 произошёл пожар. К сожалению, в результате пожара погибли трое детей в возрасте 3, 5 и 6 лет – говорилось в сообщении.

Чуть позже стало известно, что матери погибших сегодня на пожаре в Горловке детей перед трагедией оставили их без присмотра и ушли в неизвестном направлении. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Республики.

- Стражи порядка установили, что к хозяйке квартиры, проживающей с ребенком 2014 года рождения, пришла подруга с двумя дочерьми 2017 и 2015 годов рождения. Женщины оставили детей без присмотра, и ушли в неизвестном направлении, — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по данному факту ведется предварительное следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU