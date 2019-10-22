2019-10-22T09:14:19+03:00
Общество

Сколько будет стоить билет на поезд Донецк-Москва?

Руководитель Донецкой железной дороги рассказал сколько будет стоить билет на поезд в Россию
Ольга ГОРДО
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Билет на прямой поезд в Россию будет не дешев. Фото: Фото: https://dan-news.infoБилет на прямой поезд в Россию будет не дешев. Фото: Фото: https://dan-news.info
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Как сообщалось ранее, в ДНР полным ходом идет подготовка для запуска железнодорожного сообщения между Республикой и Россией. Стала известна стоимость билета в Москву и Санкт-Петербург. Билет на поезд в РФ будет стоить на порядок выше, чем на автобус. Об этом говорится в сюжете телеканала «Юнион».

- Из Ростова билеты на плацкарт по территории России в среднем стоят 2500-3000 рублей. Цена билета зависит от категории поезда. Поэтому у нас будет дороже минимум на треть, — заявил руководитель ГП «Донецкая железная дорога» Владимир Кабацкий телеканалу «Юнион».

То есть, жителю ДНР билет обойдется в 3325-4000 рублей.

Отмечается, что сейчас идет подготовительный этап к запуску прямого железнодорожного сообщения с городами России.

- На сегодняшний день у нас отсутствует подвижной состав для российских железных дорог. После согласования всех этапов, нужно будет закупить пассажирские вагоны, которые будут ездить по сети железных дорог России, — сказал руководитель ГП.

Сейчас до пограничного пункта Успенка можно добраться из Ясиноватой за 55 рублей. Билет на электричку Успенка-Ростов-на-Дону обойдется приблизительно в 200 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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