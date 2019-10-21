2019-10-21T18:49:57+03:00
Политика

Бывший КВН-щик Сергей Сивохо будет реинтегрировать Донбасс

Шоумена назначили на должность советника секретаря СНБО
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сивохо похвастался новенькой ксивой и пообещал плодотворно трудиться. Фото: facebook.comСивохо похвастался новенькой ксивой и пообещал плодотворно трудиться. Фото: facebook.com
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Когда президентом страны стал шоумен, то почему бы в советники не пойти КВН-щику. Особенно, если страна напоминает цирк, правда со злобными клоунами. Сегодня стало известно об еще одном назначении. Советником секретаря СНБО назначен бывший КВН-щик и дончанин Сергей Сивохо.

Сам Сивохо об этом радостно протрубил в соцсетях, присовокупив, что будет бороться за реинтеграцию Донбасса и что у него немало планов на этом сложном и тернистом пути.

«Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы», — написал он на своей страничке в соцсетях и выложил фотографию удостоверения.

Это назначение вызвало бурную реакцию дончан в соцсетях. Мало кто верит, что очередной шоумен сделает хоть что-то, чтобы остановить войну - слишком научены напрасными надеждами, возлагаемыми на Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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