2019-10-19T21:59:46+03:00
Добрые дела

Три дня без войны: Как маленькие дончане гостят в Питере

Такой подарок им подарили общественники Питера во главе с Германом Владимировым - основателем музея воинской доблести Донбасса
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Знаменитое граффити Моторолы в Питере. Фото: архив Германа ВладимироваЗнаменитое граффити Моторолы в Питере. Фото: архив Германа Владимирова
Изменить размер текста:

Стартовал долгожданный проект «Три дня без войны», инициированный общественниками Питера. Непосредственное участие в этом принимает руководитель Музея воинской доблести Донбасса – Герман Владимиров.

- Это была первая пробная поездка. Погостить в Санкт-Петербург приехали трое детей из ДНР в сопровождении одного взрослого, - рассказал «Комсомолке» Герман. – И уже сейчас я готов сказать, что любой крупный город способен принять и разместить такие небольшие группы детей. Было бы желание! У нас оно было и все получилось. Думаю, будем продолжать такие каникулы. И хочется сказать огромное спасибо каждому, кто поддержал наш проект и помог воплотить этот праздник для юных дончан.

Важно, чтобы дети увидели ту Россию, для которой Донбасс – не пустой звук, считает Герман. Фото: архив Германа Владимирова

Важно, чтобы дети увидели ту Россию, для которой Донбасс – не пустой звук, считает Герман. Фото: архив Германа Владимирова

Скоро возвращаться назад. Вернутся ребята домой вместе с гуманитарным караваном, который отправляют волонтеры музея в помощь дончанам. А не за горами новая поездка.

Для того, чтобы принять участие в проекте "Три дня без войны" нужно просто написать письмо с рассказом о себе и своих достижениях на почту:

novorossialife@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минск никто не выполнял: Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о лжи Петра Порошенко
Заговор против Зеленского: украинских солдат агитируют саботировать разведение сил в Донбассе
20 октября в Луганске пройдет прощание с боевым офицером, писателем Плешаковым
«Цвет настроения «Осень»: специалисты заповедника «Донецкий Кряж» приглашают на экскурсию
Украинские военные из танков обстреляли Саханку
Установка мин под Донецком: один украинский военный погиб, еще один ранен
Репутация США в опасности: Киев усилил военную полицию для недопущения вывоза оружия из Донбасса
Разведка ДНР узнала, что украинских боевиков стали обучать специальности оператор ударных беспилотников
Отопительный сезон в ДНР 2019: Запуск ряда котельных перенесен на более поздний срок
Украинские боевики оборудуют в Донбассе новые пулеметные точки и стягивают военную технику
Больше 500 снарядов и мин украинские боевики выпустили по территории ДНР
Под Амвросиевкой с рельсов сошел вагон с цистерной сжиженного газа
Как найти работу в ДНР 2019: алгоритм онлайн-поиска через сайт Центра занятости
Ирина Дикун: Раненый 11 октября житель Зайцево в стабильно тяжелом состоянии в реанимации
Какие документы нужны, чтобы стать на учет в Центр занятости ДНР
«После подписания формулы Штайнмайера обстреливают еще интенсивнее»: Глава Зайцево Ирина Дикун рассказала, что в поселке за сутки были попадания украинских снарядов в поликлинику и четыре дома
«Голуби в городе – наш призыв к миру!» В Енакиево пройдет большая выставка домашних птиц и животных
Под огнем украинских военных оказался поселок Фрунзе