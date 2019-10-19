Три дня без войны: Как маленькие дончане гостят в Питере

19 Окт. 21:59 2019-10-19T21:59:46+03:00

Такой подарок им подарили общественники Питера во главе с Германом Владимировым - основателем музея воинской доблести Донбасса

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Стартовал долгожданный проект «Три дня без войны», инициированный общественниками Питера. Непосредственное участие в этом принимает руководитель Музея воинской доблести Донбасса – Герман Владимиров.

- Это была первая пробная поездка. Погостить в Санкт-Петербург приехали трое детей из ДНР в сопровождении одного взрослого, - рассказал «Комсомолке» Герман. – И уже сейчас я готов сказать, что любой крупный город способен принять и разместить такие небольшие группы детей. Было бы желание! У нас оно было и все получилось. Думаю, будем продолжать такие каникулы. И хочется сказать огромное спасибо каждому, кто поддержал наш проект и помог воплотить этот праздник для юных дончан.

Важно, чтобы дети увидели ту Россию, для которой Донбасс – не пустой звук, считает Герман. Фото: архив Германа Владимирова

Скоро возвращаться назад. Вернутся ребята домой вместе с гуманитарным караваном, который отправляют волонтеры музея в помощь дончанам. А не за горами новая поездка.

Для того, чтобы принять участие в проекте "Три дня без войны" нужно просто написать письмо с рассказом о себе и своих достижениях на почту:

novorossialife@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU