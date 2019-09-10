"Три дня без войны": дети Донбасса смогут бесплатно побывать в Питере

СЕГОДНЯ 13:35 2019-09-10T13:35:33+03:00

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Руководитель Центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» и основатель в Питере Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров рассказал «Комсомолке» об очередном замысле – проекте «Три дня без войны» для детей из Донбасса. Проект этот организован общественниками Питера и к нему уже подключилась волонтерская организация "ТеплоСердец"

- В Питер детвору будем доставлять на автобусах. Снимаем для них жилье. Это будет необычное путешествие в Питер, без официальщины, чтобы дети чувствовали себя максимально комфортно. При них будет, конечно, взрослый – ответственный за группу. Планируем не только показывать детям Питер с его музеями, парками развлечений и памятниками архитектуры, но и водить их на концерты, знакомить с интересными личностями, чтобы это общение было не дистанционным «сцена-зритель», а непосредственно за общим столом с чаепитием. Дети смогут познакомиться и запросто побеседовать с нашими музыкантами. Одна поездка будет непохожей на другую, мы постараемся максимально разнообразить эти три дня в Питере, чтобы они стали незабываемыми для детей, - рассказал Герман Владимиров "Комсомолке". - Важно, чтобы дети увидели ту Россию, для которой Донбасс – не пустой звук. Вот эта идея единения Донбасса и Россия – ключевая в этом проекте. К тому же этот проект будет реализован не на государственном уровне, а непосредственно организован общественниками, то есть гражданским обществом, которому не плевать на Донбасс и его судьбу. Потому что преступно разграничивать Донбасс и Россию. Я это говорил и повторять буду – мы с вами одно целое.

Для того, чтобы принять участие в проекте "Три дня без войны" нужно просто написать письмо с рассказом о себе и своих достижениях на почту:

novorossialife@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU