2019-10-19T12:01:48+03:00
Политика

Ирина Дикун: Раненый 11 октября житель Зайцево в стабильно тяжелом состоянии в реанимации

У 64-летнего Михаила Маслака тяжелые осколочные ранения, полученные от взрыва украинской мины
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Пострадавшего из Зайцево прооперировали. Фото: ВКонтактеПострадавшего из Зайцево прооперировали. Фото: ВКонтакте
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64-летний житель Зайцево Михаил Маслак, получивший осколочное ранение грудной клетки с повреждением легкого, брюшной полости и конечностей, находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации горбольницы №2 Горловки. Об этом «Комсомолке» рассказала глава горловского поселка Зайцево Ирина Дикун.

Михаила ранило, когда он кормил кур в своем дворе. Мужчину спасла Ирина Вячеславовна с мужем. Они на своем авто довезли его до ближайшего населенного пункта Никитовки. Оттуда пострадавшего забрала «скорая» (неотложка не приезжает в Зайцево) и доставила в Горловку.

Напомним, что сегодня Зайцево снова под огнем украинских боевиков.

- Нас обстреливают каждый божий день, после подписания формулы Штайнмайера - еще интенсивнее, - говорит Ирина Дикун. – За минувшие сутки вооруженные формирования Украины повредили артобстрелами здание бывшей поликлиники и четыре дома на улицах Есенина и Карбышева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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