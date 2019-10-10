2019-10-10T21:10:14+03:00
Политика

Тяжело раненого под Горловкой мужчину прооперировали

У 64-летнего Михаила Маслака осколочные ранения, полученные от взрыва украинской мины
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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64-летний житель Зайцево Михаил Маслак получил осколочное ранение грудной клетки с повреждением легкого. Фото: @Prikhodko197064-летний житель Зайцево Михаил Маслак получил осколочное ранение грудной клетки с повреждением легкого. Фото: @Prikhodko1970
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- Получивший сегодня ранение 64-летний житель Зайцево Михаил Маслак прооперирован, переведен в реанимацию, состояние тяжелое, - рассказал глава администрации Горловки Иван Приходько. – У пожилого мужчины минно-взрывная травма, проникающее осколочное ранение грудной клетки справа с повреждением легкого. Пострадавший обеспечен все необходимым.

Напомним, по информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), 17 часов украинские военные открыли огонь по поселку Зайцево. В течение нескольких минут были выпущены 3 мины из 82 мм минометов и 29 гранат из АГС.

В результате ранение получил мужчина, проживающий в доме №8 по улице Красных партизан. Его госпитализировали в горбольницу №2 Горловки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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