Какие документы нужны, чтобы стать на учет в Центр занятости ДНР
По словам директора Республиканского центра занятости Тамары Козенко, этому способствовали ярмарки вакансий, выездные информационные мероприятия для населения и аукционы претендентов на вакансию. Многие люди, ищущие работу, нашли ее через Центр занятости.
Для того чтобы стать на учет в ЦЗ, как лицо, ищущее работу, нужно собрать пакет необходимых документов:
- паспорт или документ, его заменяющий;
- свидетельство о рождении (для лиц, которым не исполнилось 16 лет);
- регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (ИНН) или справка, выданная органами налогов и сборов, соответствующая отметка в паспорте (при невозможности получения ИНН по религиозным и иным причинам);
- оригинал или дубликат трудовой книжки, трудового договора, гражданско-правового договора или документа, подтверждающего период занятости (при наличии);
- диплом или другой документ об образовании и (или) о квалификации, документ об обучении (при наличии).
За дополнительной информацией можно обратиться на горячую линию Республиканского центра занятости: (062)303-39-39, (071)352-65-37, (071)352-65-38;
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ИСТОЧНИК KP.RU