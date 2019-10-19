2019-10-19T10:48:34+03:00
Политика

Какие документы нужны, чтобы стать на учет в Центр занятости ДНР

За прошедшие девять месяцев текущего года через Центр занятости ДНР трудоустроились почти 16 тысяч человек
Никита МАКАРЕНКОВ
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За прошедшие девять месяцев текущего года через Центр занятости ДНР трудоустроились почти 16 тысяч человекЗа прошедшие девять месяцев текущего года через Центр занятости ДНР трудоустроились почти 16 тысяч человекФото: Никита МАКАРЕНКОВ
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По словам директора Республиканского центра занятости Тамары Козенко, этому способствовали ярмарки вакансий, выездные информационные мероприятия для населения и аукционы претендентов на вакансию. Многие люди, ищущие работу, нашли ее через Центр занятости.

Для того чтобы стать на учет в ЦЗ, как лицо, ищущее работу, нужно собрать пакет необходимых документов:

- паспорт или документ, его заменяющий;

- свидетельство о рождении (для лиц, которым не исполнилось 16 лет);

- регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (ИНН) или справка, выданная органами налогов и сборов, соответствующая отметка в паспорте (при невозможности получения ИНН по религиозным и иным причинам);

- оригинал или дубликат трудовой книжки, трудового договора, гражданско-правового договора или документа, подтверждающего период занятости (при наличии);

- диплом или другой документ об образовании и (или) о квалификации, документ об обучении (при наличии).

За дополнительной информацией можно обратиться на горячую линию Республиканского центра занятости: (062)303-39-39, (071)352-65-37, (071)352-65-38;

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Кто-то скажет, что это неэффективно. Или что через Центр занятости нельзя найти хорошую зарплату. Развеять этот миф не так уж и сложно. Достаточно зайти на сайт ЦЗ и заняться онлайн-поиском работы в ДНР. Приводим алгоритм онлайн-поиска (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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