2019-10-19T10:47:30+03:00
Общество

Как найти работу в ДНР 2019: алгоритм онлайн-поиска через сайт Центра занятости

За прошедшие 9 месяцев текущего года работу в ДНР 2019 через Центр занятости нашли почти 16 тысяч человек
Никита МАКАРЕНКОВ
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За прошедшие 9 месяцев текущего года работу в ДНР 2019 через Центр занятости нашли почти 16 тысяч человекЗа прошедшие 9 месяцев текущего года работу в ДНР 2019 через Центр занятости нашли почти 16 тысяч человекФото: Никита МАКАРЕНКОВ
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Работу в ДНР 2019 можно найти несколькими способами. Один из популярных – обратиться за помощью в Центр занятости, стать на учет, как лицо, ищущее работу и ожидать предложений.

Кто-то скажет, что это неэффективно. Или что через Центр занятости нельзя найти хорошую зарплату. Развеять этот миф не так уж и сложно. Достаточно зайти на сайт ЦЗ и заняться онлайн-поиском работы в ДНР. Приводим алгоритм онлайн-поиска:

Шаг 1. Попав на главную страницу Республиканского Центра занятости, нужно перейти в раздел «Поиск работы».

Шаг 2. Затем необходимо выбрать Населенный пункт, в котором вы бы хотели работать.

Шаг 3. Перед вами появится перечень вакансий, где будут указаны все требования и заработная плата. Остается выбрать подходящую вакансию.

Шаг 4. Для получения направления на работу на выбранную вакансию, необходимо обратиться в любой центр занятости Республики.

Шаг 5. Специалист центра занятости уточнит у работодателя актуальность вакансии на момент обращения. При подтверждении актуальности вакансии вам будет выдано направление на работу.

Среди вакансий можно встретить не только строителей и разнорабочих. В этом списке немало вакантных мест на должность бухгалтеров, инженеров, учителей и руководящего состава различных предприятий и учреждений. Заработная плата тоже разная – от 3 тысяч рублей до 34 тысяч рублей.

За дополнительной информацией можно обратиться на горячую линию Республиканского центра занятости: (062)303-39-39, (071)352-65-37, (071)352-65-38;

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ИСТОЧНИК KP.RU

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