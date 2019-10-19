Под огнем украинских военных оказался поселок Фрунзе

СЕГОДНЯ 07:17 2019-10-19T07:20:41+03:00

Украинские силовики один раз за сутки нарушили «режим тишины»

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Украинские силовики один раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вооруженные формирования Украины обстреляли район поселка городского типа Фрунзе, - рассказали в СЦКК. – Они вели огонь из вооружения БМП.

Ранее сообщалось, что с июля по сентябрь 2019 года в зоне проведения так называемой «Операции объединенных сил» травмировались больше 40 десантников ВФУ, из них двое – погибли.

Официальный представитель Народной милиции Республики Яков Осадчий сообщал, что травмирование военнослужащих со смертельным исходом допущено в 81-й отдельной аэромобильной бригаде, где военнослужащий, находясь в суточном наряде, по неосторожности прострелил себе брюшную полость. Еще один случай произошел в 232-м отдельном батальоне охраны, где военнослужащий при выполнении ремонтных работ на штатной технике получил травмы, не совместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что больше одной тысячи украинских силовиков подорвалось на своих минах с начала «АТО».

ИСТОЧНИК KP.RU