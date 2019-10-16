2019-10-16T16:16:49+03:00
Политика

Двое украинских военных подорвались во время перевозки боеприпасов

Небоевые потери украинской армии увеличиваются, как снежный ком
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Двое украинских военных подорвались во время перевозки боеприпасов. Фото: ФейсбукДвое украинских военных подорвались во время перевозки боеприпасов. Фото: Фейсбук
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15 октября в районе Луганского украинские военнослужащие получили множественные осколочные ранения, подорвавшись на мине во время перевозки боеприпасов. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В районе Луганского при перевозке боеприпасов на наблюдательный пункт произошло самопроизвольное срабатывание взрывателя 82-миллиметровой мины. В результате взрыва множественные осколочные ранения получили двое военнослужащих минометной батареи 59-й бригады вооруженных формирований Украины. Факт небоевых потерь командование бригады представило как результат обстрела со стороны… Народной милиции, - рассказал Филипоненко.

Ранее официальный представитель Народной милиции Республики Яков Осадчий сообщал, что почти 50 военнослужащих ВФУ с начала этого года подорвались на украинских минах в зоне проведения «Операции объединенных сил». Больше одной тысячи украинских боевиков подорвались на своих же минах с начала «АТО».

ИСТОЧНИК KP.RU

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