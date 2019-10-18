В Луганске в 17-й раз пройдет фестиваль «Цирковое будущее»
В фестивале примут участие больше 110 артистов из 12 стран - Российской Федерации, Луганской и Донецкой Народных Республик, Украины, Швейцарии, Италии, Эстонии, Бельгии, Тайваня, Соединённых Штатов Америки, Колумбии и Казахстана.
- Мы проводим фестиваль в рамках программы интеграционных мероприятий между Луганской Народной Республикой и Российской Федерацией. Фестиваль проводится в 17-й раз. Его открытие состоится 25 октября. 26 октября начнется конкурсный просмотр. 27 октября будет закрытие фестиваля, гала-представление и вручение призов, - сообщил директор Луганского государственного цирка Дмитрий Касьян.
На красной дорожке перед зданием Луганского государственного цирка представят почетных гостей и членов жюри. Все мероприятия фестиваля «Цирковое будущее» будут проводиться на благотворительной основе.
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Как в этом году будет проходить фестиваль «Цирковое будущее» в Луганске
Фестиваль детских и молодежных цирковых коллективов, школ и исполнителей «Цирковое будущее» начал свой творческий путь еще в 2002 году. Автор проекта - директор Луганского государственного цирка Дмитрий Касьян (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU