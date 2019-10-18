В Луганске в 17-й раз пройдет фестиваль «Цирковое будущее»

СЕГОДНЯ 20:52 2019-10-18T20:52:50+03:00

В этом он будет проходить с 25 по 27 октября

Изменить размер текста: A A

В фестивале примут участие больше 110 артистов из 12 стран - Российской Федерации, Луганской и Донецкой Народных Республик, Украины, Швейцарии, Италии, Эстонии, Бельгии, Тайваня, Соединённых Штатов Америки, Колумбии и Казахстана.

- Мы проводим фестиваль в рамках программы интеграционных мероприятий между Луганской Народной Республикой и Российской Федерацией. Фестиваль проводится в 17-й раз. Его открытие состоится 25 октября. 26 октября начнется конкурсный просмотр. 27 октября будет закрытие фестиваля, гала-представление и вручение призов, - сообщил директор Луганского государственного цирка Дмитрий Касьян.

На красной дорожке перед зданием Луганского государственного цирка представят почетных гостей и членов жюри. Все мероприятия фестиваля «Цирковое будущее» будут проводиться на благотворительной основе.

Читайте также

Как в этом году будет проходить фестиваль «Цирковое будущее» в Луганске

Фестиваль детских и молодежных цирковых коллективов, школ и исполнителей «Цирковое будущее» начал свой творческий путь еще в 2002 году. Автор проекта - директор Луганского государственного цирка Дмитрий Касьян (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU