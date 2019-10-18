2019-10-18T20:52:55+03:00
Общество

Как в этом году будет проходить фестиваль «Цирковое будущее» в Луганске

Фестиваль детских и молодежных цирковых коллективов, школ и исполнителей проводится в 17-й раз
Никита МАКАРЕНКОВ
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Международный фестиваль «Цирковое будущее». Фото: архив фестиваляМеждународный фестиваль «Цирковое будущее». Фото: архив фестиваля
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В этом году ежегодный фестиваль «Цирковое будущее» в Луганске будет проходить с 25 по 27 октября. В нем примут участие больше 110 артистов из 12 стран - Российской Федерации, Луганской и Донецкой Народных Республик, Украины, Швейцарии, Италии, Эстонии, Бельгии, Тайваня, Соединённых Штатов Америки, Колумбии и Казахстана.

- В этом году мы проводим фестиваль в рамках программы интеграционных мероприятий между Луганской Народной Республикой и Российской Федерацией. Фестиваль проводится в 17-й раз. Его открытие состоится 25 октября. 26 октября начнется конкурсный просмотр. 27 октября будет закрытие фестиваля, гала-представление и вручение призов, - сообщил директор Луганского государственного цирка Дмитрий Касьян.

Традиционно на красной дорожке перед зданием Луганского государственного цирка представят почетных гостей и членов жюри.

Международный фестиваль «Цирковое будущее». Фото: архив фестиваля

Международный фестиваль «Цирковое будущее». Фото: архив фестиваля

Председателем жюри станет директор Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Михаила Румянцева - академик Академии циркового искусства Российской Федерации Валентина Савина. Впервые в этом году член жюри – народный артист Российской Федерации - всемирно известный клоун Анатолий Марчевский.

- Все мероприятия фестиваля «Цирковое будущее» будут проводиться на благотворительной основе. Вход на все эти мероприятия бесплатный, - отметил Дмитрий Касьян.

Фестиваль детских и молодежных цирковых коллективов, школ и исполнителей «Цирковое будущее» начал свой творческий путь еще в 2002 году. Автор проекта - директор Луганского государственного цирка Дмитрий Касьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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