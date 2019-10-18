ВСУ обстреляли из зенитки беспилотник ОБСЕ

СЕГОДНЯ 16:08 2019-10-18T16:08:22+03:00

По летательному аппарату было выпущено 80 очередей

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Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сообщил, что солдаты вооруженных формирований Украины в очередной раз пытались сбить беспилотный летательный аппарат международных наблюдателей ОБСЕ.

- Нашими постами наблюдения в населенном пункте Фрунзе с позиций 14-й бригады вооруженных формирований Украины, расположенных в районе населенного пункта Новотошковское, было зафиксировано около 80 очередей из зенитной установки по БПЛА миссии ОБСЕ, который осуществлял полет в этом районе, - рассказал Осадчий.

Он добавил, что наблюдатели были вынуждены посадить беспилотник и покинуть район проведения мониторинга.

- Таким образом украинская сторона демонстрирует свое сопротивление мирному процессу, регулярно срывая достигнутые в Минске договоренности по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, - отметил Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU