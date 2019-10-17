К северу от Донецка сбит украинский беспилотник-разведчик «Фантом»

СЕГОДНЯ 19:08 2019-10-17T19:17:15+03:00

В небе над Донбассом сбит украинский беспилотник. Фото: Донецкое агентство новостей

Его использовали для ведения воздушной разведки в районе села Спартак

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Подразделения противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики сбили украинский беспилотный летательный аппарат к северу от Донецка. Он проводил воздушную разведку вблизи донецкого аэропорта. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции.

- За минувшие сутки профессиональными действиями наших военнослужащих уничтожен очередной беспилотник вооруженных формирований Украины типа «Фантом». Его использовали боевики 56-й бригады для ведения воздушной разведки в районе села Спартак, - говорится в сообщении.

Украинские военные продолжают использовать беспилотники-разведчики и ударные беспилотники, несмотря на все достигнутые ранее договоренности.

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ИСТОЧНИК KP.RU