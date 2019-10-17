Экстренное заявление Народной милиции: Украины нанесла мощный минометный удар по югу Республики

СЕГОДНЯ 19:06 2019-10-17T19:17:56+03:00

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Ситуация в Донбассе остается напряженной. Поселки, которые находятся недалеко от линии разграничения, продолжают подвергаться обстрелам со стороны украинских военных. Сегодня вечером Украина нанесла мощный минометный удар по селу Коминтерново на юге Республики.

- Сегодня в 16.40 и 16.47 вооруженные формирования Украины обстреляли район села Коминтерново. Было выпущено 22 мины калибром 82 миллиметров и шесть мин калибром 120 миллиметров, - заявили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В оборонном ведомстве Республики заявили, что бесконтрольные украинские каратели, всё чаще в качестве своих целей выбирают гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей.

- Действия украинских оккупантов не останутся безнаказанными, за каждый обстрел территории нашей Республики, враг понесет заслуженное наказание, - говорится в заявлении Народной милиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU