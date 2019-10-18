2019-10-18T14:19:17+03:00
Политика

Министр обороны Украины заявил, что после разведения войск - ВСУ вернутся на свои позиции

Об этом Андрей Загороднюк сказал в Верховной раде
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: sharknews.comФото: sharknews.com
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В Верховной раде, во время «часа вопросов к правительству», министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что запланированного разведения войск - ВСУ вернутся на свои позиции.

- Подразделения Вооруженных сил будут удерживаться в готовности к немедленному реагированию на нарушение договоренностей относительно отвода войск и в случае возобновления обстрелов займут позиции в соответствии с определенными планами, - сказал он.

Подразделениям ВСУ, по словам Загороднюка, определены задания по организованному и поэтапному занятию рубежей и позиций за пределами участков разведения, инженерные подразделения ведут восстановление фортификационных сооружений.

- Мы уже были на этих позициях в 2016 году. Они были подготовлены в 2016 году, сейчас заканчивается их восстановление, - сообщил глава ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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