Министр обороны Украины заявил, что после разведения войск - ВСУ вернутся на свои позиции
В Верховной раде, во время «часа вопросов к правительству», министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что запланированного разведения войск - ВСУ вернутся на свои позиции.
- Подразделения Вооруженных сил будут удерживаться в готовности к немедленному реагированию на нарушение договоренностей относительно отвода войск и в случае возобновления обстрелов займут позиции в соответствии с определенными планами, - сказал он.
Подразделениям ВСУ, по словам Загороднюка, определены задания по организованному и поэтапному занятию рубежей и позиций за пределами участков разведения, инженерные подразделения ведут восстановление фортификационных сооружений.
- Мы уже были на этих позициях в 2016 году. Они были подготовлены в 2016 году, сейчас заканчивается их восстановление, - сообщил глава ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU