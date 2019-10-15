2019-10-15T19:29:25+03:00
Политика

Никонорова: Киев выдвинул свои условия для отвода войск в Донбассе

И это, несмотря на доводы ДНР, ЛНР и ОБСЕ
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Никонорова: Киев выдвинул свои условия для отвода войск в Донбассе. Фото: МИД ДНРНиконорова: Киев выдвинул свои условия для отвода войск в Донбассе. Фото: МИД ДНР
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Украинская сторона на переговорах в Минске снова прибегла к излюбленной тактике увиливания – в этот раз от ответственности за саботаж устранения нарушений на участках разведения сил и средств в Донбассе. Об этом сегодня заявила полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, глава МИД Наталья Никонорова.

В ходе заседания представители Украины продолжили настаивать на необходимости соблюдения семидневной тишины в районах разведения для начала процесса устранения нарушений, несмотря на доводы представителей ДНР, ЛНР и ОБСЕ.

- Во-первых, данное условие имеет место быть только при новом разведении, в нашем же случае – это устранение нарушений на ранее разведенных участках. Во-вторых, режим тишины должен действовать на постоянной основе, и, если бы вооруженные формирования Украины его соблюдали, претензий по семидневному режиму не возникло бы, - подчеркнула Наталья Юрьевна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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