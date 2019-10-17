2019-10-17T20:47:25+03:00
Политика

Армия Киева обстреляла Гольмовский из крупного калибра

Украинские военные выпустила по Гольмовскому 18 крупнокалиберных снарядов
Ольга ГОРДО
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ВСУ нанесли артудар по Гольмовскому. Фото: news-front.infoВСУ нанесли артудар по Гольмовскому. Фото: news-front.info
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Сегодня вечером армия Украины обстреляла поселок Гольмовский, что на севере Горловки. При обстреле применялись 122-миллиметровые орудия. Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 17:33 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению населенного пункта Гольмовский, выпущено 18 снарядов калибром 122 миллиметра, — сказано в сообщении.

В представительстве добавили, что огонь по Горловке велся со стороны поселка Новоселовка Вторая. Вечером украинские силовики также обстреляли район села Саханка на юге Республики. Произведен выстрел из танка и два выстрела из СПГ.

Ранее сообщалось о минометных обстрелах на южном направлении линии соприкосновения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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