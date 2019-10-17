2019-10-17T14:48:34+03:00
Общество

Российские паспорта получили уже 23000 жителей ДНР

На сегодня гражданами России стали уже 23000 жителей ДНР
Ольга ГОРДО
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ГРажданами РОссии стали уже 23000 дончан. Фото: https://ukraina.ruГРажданами РОссии стали уже 23000 дончан. Фото: https://ukraina.ru
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Процесс получения гражданами ДНР российских паспортов идет полным ходом. Так, на сегодня гражданство России в упрощенном порядке получили около 23 000 жителей ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

- В миграционную службу МВД ДНР подано около 47 тысяч заявлений о приеме в гражданство РФ. Уполномоченными органами МВД Российской Федерации принято более 25 тысяч решений о приеме в гражданство РФ, из них около 23 тысяч паспортов уже выдано, — сказано в сообщении.

Напомним, 24 апреля этого года Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для граждан ДНР и ЛНР. С тех пор процесс только набирает обороты.

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В среду поступил звонок, мне сообщили что мой паспорт гражданина Российской Федерации готов, попросили явиться в пятницу по адресу: Ходаковского, 10, к шести часам утра, а также иметь с собой паспорт гражданина ДНР и 550 рублей на оплату проезда (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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