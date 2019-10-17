Российские паспорта получили уже 23000 жителей ДНР
Процесс получения гражданами ДНР российских паспортов идет полным ходом. Так, на сегодня гражданство России в упрощенном порядке получили около 23 000 жителей ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.
- В миграционную службу МВД ДНР подано около 47 тысяч заявлений о приеме в гражданство РФ. Уполномоченными органами МВД Российской Федерации принято более 25 тысяч решений о приеме в гражданство РФ, из них около 23 тысяч паспортов уже выдано, — сказано в сообщении.
Напомним, 24 апреля этого года Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для граждан ДНР и ЛНР. С тех пор процесс только набирает обороты.
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В среду поступил звонок, мне сообщили что мой паспорт гражданина Российской Федерации готов, попросили явиться в пятницу по адресу: Ходаковского, 10, к шести часам утра, а также иметь с собой паспорт гражданина ДНР и 550 рублей на оплату проезда (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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