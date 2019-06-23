Дончанин рассказал, как он получал российский паспорт

Выдача российских паспортов жителям республик Донбасса в Ростовской области идет полным ходом. О том, как идет процесс получения долгожданного документа дончанин Герман Шульц рассказал в социальной сети.

- В среду поступил звонок, мне сообщили что мой паспорт гражданина Российской Федерации готов, попросили явиться в пятницу по адресу: Ходаковского, 10, к шести часам утра, а также иметь с собой паспорт гражданина ДНР и 550 рублей на оплату проезда, - пишет мужчина.

В назначенный день и время дончанин прибыл по адресу. Там уже ожидало несколько десятков жителей Республики. Всех разделили по фамилиям и по списку приглашали в автобус.

- Войдя в транспорт я был приятно удивлён, кондиционеры работали, телевизоры показывали сериал «Мажор», - рассказывает Герман. - Движение мы начали где-то в 6.15. Водитель увepeнно жал на педаль и к девяти часам мы были на посту ДНР, из автобуса мы не выходили, паспорта собрали и минут через 20-30 вернули, мы продолжили свой путь, на таможне РФ мы вышли из автобуса и разбрелись по разным окошкам, ещё через 20 минут мы все прошли таможенный контроль.

На таких автобусах жителей Республики возят в Ростовскую область для получения российского паспорта. Фото: архив героя публикации

Дальнейший путь до миграционной службы составил порядка 20-30 минут.

- В 10.30 мы были на месте. Перед отделением миграционной службы, наши сопровождающие, вызывали нас по фамилиям, сразу зашло пол автобуса, нас было более 50 человек, - пишет дончанин. - Внутри была комфортная температура, работали кондиционеры, стоял бойлер с водой и стаканчики, мы присели на стулья в ожидании, когда нас вызовут.

Герман рассказывает, что сотрудники Российской ФМС выходили и называли фамилии. Дончанин охарактеризовал их как очень вежливых и обходительных, по его словам, отвечают на все вопросы.

- Услышав свою фамилию, я проследовал за сотрудником, мы откатали пальцы и сделали электронную подпись, после чего я проследовал за другой стол, где подписал бумаги и оставил роспись в паспорте, после проследовал за дверь «приёма присяги», - делится мужчина. - После присяги, сотрудник ФМС поздравил меня с вступлением в гражданство и пожал руку. В 11.50 я стал гражданином РФ. В 13.00 наш автобус отправился в обратный путь.

Автобусы с новоиспеченными гражданами Российской Федерации вернулся в Донецк в пять часов вечера.