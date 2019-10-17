2019-10-17T09:27:01+03:00
Политика

Украинские военные попали в два жилых дома в Докучаевске

Обстрелами ВСУ повреждены два жилых дома под Докучаевском
Ольга ГОРДО
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В Ясном разрушены два дома. Фото: https://ria.ruВ Ясном разрушены два дома. Фото: https://ria.ru
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Два жилых дома повреждены в поселке Ясное, что под Докучаевском в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Вооруженные формирования Украины сегодня вечером открыли огонь по поселку Ясное. В результате обстрела зафиксированы повреждения по улице Щорса, 25 и 31, – говорится в сообщении.

Уточняется, что огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

Ранее сегодня сообщалось, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Горловке была ранена мирная жительница.

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в 17:55 ВФУ открыли огонь по направлению населенного пункта Докучаевск с применением 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела получили повреждения домостроения по улицам: Свердлова, 20, Центральная, 91, 93, Ватутина, 9, 11 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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