СЕГОДНЯ 21:50 2019-07-14T21:50:53+03:00

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Счет Зеленского давно открыт. Количество разрушений, раненых и убитых растет каждый день. Пять домов в прифронтовом Докучаевске повреждены обстрелами со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Сегодня в 17:55 ВФУ открыли огонь по направлению населенного пункта Докучаевск с применением 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела получили повреждения домостроения по улицам: Свердлова, 20, Центральная, 91, 93, Ватутина, 9, 11, — говорится в сообщении.

По данным СЦКК, огнем украинских силовиков в жилых домах повреждено остекление, лоджии и балконы, внутренняя обстановка квартир. Информации о пострадавших нет, более подробная информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU