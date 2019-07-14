2019-07-14T21:50:53+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: пять домов в Докучаевске разрушено снарядами ВСУ

Счет Зеленского растет каждый день
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Докучаевск снова под огнем украинской артиллерии.Докучаевск снова под огнем украинской артиллерии.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Счет Зеленского давно открыт. Количество разрушений, раненых и убитых растет каждый день. Пять домов в прифронтовом Докучаевске повреждены обстрелами со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Сегодня в 17:55 ВФУ открыли огонь по направлению населенного пункта Докучаевск с применением 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела получили повреждения домостроения по улицам: Свердлова, 20, Центральная, 91, 93, Ватутина, 9, 11, — говорится в сообщении.

По данным СЦКК, огнем украинских силовиков в жилых домах повреждено остекление, лоджии и балконы, внутренняя обстановка квартир. Информации о пострадавших нет, более подробная информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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