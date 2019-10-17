2019-10-17T09:02:34+03:00
Политика

В Горловке ранена мирная жительница

Украинские войска в очередной раз обстреляли окраины Горловки, ранена мирная жительница
Ольга ГОРДО
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В Горловке снова ранен мирный житель. Фото: http://gorlovka-news.suВ Горловке снова ранен мирный житель. Фото: http://gorlovka-news.su
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Киев продолжает обстреливать населенные пункты Республики. И если раньше обстрелы начинались с наступлением темноты, то в последнее время киевские военные отрывают стрельбу средь бела дня. Так, в результате обстрелов со стороны украинских силовиков Горловки на севере города ранения получила мирная жительница. Об этом сообщил глава горловской администрации Иван Приходько.

- Вчера в 14:20 украинские силовики обстреляли Никитовский район Горловки. В результате огня по улице Пустельникова, 55, поверхностные ранения получила мирная жительница 1958 года рождения», — отметил Приходько.

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Ранена 13-летняя девочка из Горловки

В микрорайоне Бессарабка ранена 13-летняя девочка Светличная Карина, — отметил Приходько. - Ранение получила на улице Боткина. У нее минно-взрывная травма, осколочное ранение передней поверхности правой голени. В ноге осколок 4х5 см (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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