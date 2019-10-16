В Донецке появится дубовый сад в честь космонавта Юрия Гагарина

СЕГОДНЯ 16:47 2019-10-16T16:47:44+03:00

Дубраву высадят на территории одной из школ Донецка

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На территории одной из донецких школ будет высажен дубовый сад в честь первого космонавта, совершившего полет в космос, Юрия Гагарина. Заложение дубравы назначено на 17 октября. Об этом сегодня, 16 октября, сообщили на официальном сайте Республики.

— В четверг, 17 октября, в 13.00 на территории школы номер 56 города Донецка проведут акцию «Гагаринский сад» - в честь 85-летия со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина. В рамках акции будет заложена Дубрава памяти космонавтов – высажены саженцы дубов в честь космонавтов первого летного отряда, — говорится в сообщении.

Высадкой дубравы занимаются сотрудники Донецкого республиканского эколого-натуралистического центра под эгидой Русского комического общества и местной организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU