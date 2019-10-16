Опавшая листва - мусор или золото: Зачем коммунальщики ежегодно борются с листопадом?

- Мама, мам! Смотри, сколько золота под ногами! Мама, глянь, какая я богатая! - маленькая девочка восторженно подбрасывает над головой листву, падает в нее и хохочет, не в силах сдержать свой детский восторг.

Тут же рядом рабочие гребут листву, скирдуя в кучи. И видят это золото совсем другими глазами.

- Как это все надоело. Вчера только насобирали кучи листвы, сегодня – уже новые и конца края этому не видно, - ворчат коммунальщики в оранжевых жилетах.

А и правда, подумалось мне, зачем убирать листву в скверах и парках? Ну, ладно на тротуарах и дорогах, там она, перегнивая, становится скользкой. Но вот в парках, на газонах-то – зачем?

Быть или не быть - вот в чем вопрос? Фото: Евгении Карпачевой

Для меня запах прелой листвы - это всегда воспоминания леса, то, чего лишены сейчас дончане – Святогорск с Щурово отрезаны, а в наши лесопосадки нашпигованы растяжками и прочими сюрпризами. А так можно сесть где-нибудь в парке на лавочке, зажмурить глаза под нежным октябрьским солнышком, втянуть ноздрями терпко-коньячный аромат листвы и почувствовать себя далеко за пределами города. А еще листвой так приятно шуршать, утопая в ней ногами, как в детстве. Настоящий релакс! Пока ретивые коммунальщики не прибежали с граблями.

За ответом о целесообразности ежегодной уборки листвы «Комсомолка» обратилась на кафедру ботаники и экологии к ее заведующему, доценту Андрею Сафонову. Кому и знать, как не ученым!

Андрей Сафонов: В каждом случае нужно сохранять баланс в происходящих процессах. Фото: архив Андрея Сафонова

- Андрей Иванович, есть ли смысл в ежегодной уборке листвы в городе? Природа ведь не зря предусмотрела листопад перед зимой? – спрашиваю ученого.

- Беда для журналиста в ответе от ученого по поводу сбора, сжигания или несбора и несжигания листвы заключается в том, что ученый скажет: "В каждом частном примере может быть разный сценарий, разные действия". А еще ученый запросит эксперимент, - отвечает он. - И будет рассчитывать, рассматривать, доказывать и тогда скажет через несколько лет: именно тут целесообразнее делать именно так!

А нам-то. Обычным людям. Нам-то хочется, чтобы сразу. Чтобы везде функционально и красиво. И нам нужен универсальный рецепт. И четкий ответ! А их в народнохозяйственной деятельности не бывает.

Осенняя романтика, опять же. Фото: Евгении Карпачевой

- Ну, бог с нами, простыми людьми. А что говорит наука?

- Теоретически изучая некоторые вопросы ландшафтной архитектуры, понимаешь, что в целостной картине чистого и, казалось бы, убранного города ошибки сплошь и рядом.

Вот возьмем к примеру, с каким остервенением многие из нас перекапывают места, предназначенные для газонов ранней весной, оставляя перевернутые комья техногенного грунта (почвой это уже не назовешь) – и считают себя абсолютно правыми;

Или как добросовестно высыпаются завезенные плодородные почвы в наших парках и скверах; их часто получается так много, что уровень почвы превышает уровень бордюр на 15-20 см. Блеск! Первым дождем текут эти черноземы по ближайшим асфальтам, а высыхая с пылью уходят в небо.

Во-первых, это красиво! Фото: Евгении Карпачевой

По поводу листвы стоит задуматься в таком аргументе: жизнь среднестатистического дерева в городской среде в 2-3 раза короче, чем в природе и не только потому, что теплее + грязнее + токсичнее = антропогеннее. А потому что многие деревья элементарно не переносят зиму из-за высыхания или перемерзания в результате отсутствия какой-либо лесной подстилки.

- То есть мы в своем невежестве сами же и губим деревья, убирая ежегодно листву? Мне это напоминает, как в армии красят траву перед визитом высоких чинов.

- Уборка листвы под ноль (если таковая требуется нормами центральногородской санитарии) должна быть скомпенсирована сформированным травяным покровом, внесением комплекса удобрений, нужных для развития растения. Искусственно же формировали – вот будьте добры, искусственно и поддерживайте. А иначе себе же дороже.

Во-вторых, осень - это неисчерпаемые фантазии для фотосессии.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Кто бы знал – как суровы работники зеленстроя, когда делаешь замечание – университетов они не оканчивали, к сожалению. И лопатой пригреть могут и граблями грозят (если догонят). Новой земли навезли – нужно же слой старой тогда убрать?! Перед тем как целую аллею вырубить – не хотели бы создать рядом переходную стадию для новой посадки?! Обрезку делайте обязательно, а рубить под корень много ума не надо.

А вот на тротуарах листва может быть скользкой. Фото: Евгении Карпачевой

- А вечером Донецк тонет в смоге костров, где сжигается убранное днем. Я в центре живу, но и у нас дышать нечем.

- Частный сектор не очень приветствует законы о сжигании листвы: дымит она с наступлением темноты на нейтральных полосах, чтобы без свидетелей и понятых. И ползут ядовитые газы во все щели и не радуют ни атмосферу, ни уязвимую человеческую популяцию в целом.

А там, где листьев получается много – там и вредителей много (микрофлора, насекомые, грибы…). Дать им волю в полном объеме – система выйдет из строя и десятилетиями создаваемый парк за пару месяцев или сгноят, или съедят те, кто по своим принципам неконтролируемо размножится в этой самой листве. И всё опять-таки потому, что система искусственная. То и контроль над ней должен быть грамотный, если хочешь эффект.

В-третьих, хороший хозяин знает, что листва защитит от морозов, если они ударят на пустую землю.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Выходит, что в каждом случае нужно сохранять баланс в происходящих процессах. Если, конечно, у города много лишних денег создавать на месте быстрозагубленных парков новые, короткоживущие, что мне кажется не только расточительством, но и дикостью. Поэтому как хотите – выкручивайтесь – голой земля по всему периметру от дерева быть не должна! У нас же за голую землю не ругают?! А я бы хотя бы штрафовал именно за это! В свете актуальных событий в Республике важно сказать и о традиционных для нас субботниках. Считаю, что в целом это прекрасно с точки зрения социализации и корпоративной культуры. Флешмобы, инстаграмы, лайки – какие яркие отчеты классных руководителей и директоров организаций! Какие прекрасные воспоминания и проведенное время на свежем воздухе! И для городской природы тоже не критично такое единичное явление в нашем обществе. Только бы не крайности (не до абсолютной "чистоты"), только бы доводили работу до конца и не оставляли бесхозные горы листьев, – тогда взаимная польза.

Студенты биофака учатся разумному отношению к природе. Фото: архив Андрея Сафонова

Вот только жаль, что коммунальщики в своей, безусловно, важной деятельности вряд ли интересуются мнением ученых. Человеку кажется, что он лучше знает, как надо. Вот и получается, что рабочие машут граблями зря, затем золотое богатство так же зря гниет на свалках или коптит атмосферу, тогда, как листве отведена природой совсем другая роль. А коммунальщикам лучше убирать несанкционированные свалки, коих у нас немало.