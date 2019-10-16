В донецком приюте для животных поселилась ворона

СЕГОДНЯ 15:17 2019-10-16T15:17:30+03:00

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В столичном приюте для животных «4 ЛАПКИ» поселился не свойственный для этой организации постоялец. Ворону по кличке Карра принесли горожане. Об этом «Комсомолке» сообщила руководитель учреждения Ирина Волик.

- Ворону нашли дончане. У птицы было переломано крыло. Они немного выходили ее. И отдали нам, потому что не могут уделять ей много времени, а птица начала скучать, от тоски перья скидывала, - сказала Ирина.

Волик рассказала, что ворона умеет разговаривать.

- Она говорит: Карра, Карра, чтобы обратить на себя внимание, поэтому мы ее так и называем, это ее имя, - рассказала руководитель приюта.

Кормят нового постояльца мясом, орехами и… собачьим кормом.

- Ходим орехи для нее собираем по улицам, она их не чистит, это за нее делаем мы. Даем ей мясо, она его очень любит и еще кормим собачим кормом, - рассказала Ирина Волик.

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ИСТОЧНИК KP.RU