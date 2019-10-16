2019-10-16T12:23:59+03:00
Политика

Денис Пушилин возложил цветы к могиле Моторолы

Ровно три года назад не стало Героя Донецкой Народной Республики полковника Арсена Павлова
Никита МАКАРЕНКОВ
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Глава Республики возложил цветы к могиле Моторолы. Фото: Официальный сайт Главы РеспубликиГлава Республики возложил цветы к могиле Моторолы. Фото: Официальный сайт Главы Республики
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Моторола погиб в результате подлого теракта украинских спецслужб. Взрывное устройство было заложено в шахту лифта дома, в котором он проживал. С того трагического дня прошло ровно три года.

Сегодня Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин почтил память Героя и возложил цветы к месту его захоронения на кладбище «Донецкое море». Об этом сообщается на официальном сайте Главы.

Денис Пушилин возложил цветы к могиле Моторолы.

Также Денис Владимирович возложил цветы к могилам Александра Захарченко, Михаила Толстых, Вячеслава Доценко и многих других бойцов, которые отдали свою жизнь, защищая свободу и независимость Донецкой Народной Республики.

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Сегодня в социальных сетях появляются тысячи публикаций, где дончане вспоминают о Мотороле – пишут о нем теплые слова и благодарят за все, что он сделал (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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