СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-16T12:23:59+03:00

Ровно три года назад не стало Героя Донецкой Народной Республики полковника Арсена Павлова

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Моторола погиб в результате подлого теракта украинских спецслужб. Взрывное устройство было заложено в шахту лифта дома, в котором он проживал. С того трагического дня прошло ровно три года.

Сегодня Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин почтил память Героя и возложил цветы к месту его захоронения на кладбище «Донецкое море». Об этом сообщается на официальном сайте Главы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/738136" frameborder="0"></iframe> Денис Пушилин возложил цветы к могиле Моторолы.

Также Денис Владимирович возложил цветы к могилам Александра Захарченко, Михаила Толстых, Вячеслава Доценко и многих других бойцов, которые отдали свою жизнь, защищая свободу и независимость Донецкой Народной Республики.

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Сегодня в социальных сетях появляются тысячи публикаций, где дончане вспоминают о Мотороле – пишут о нем теплые слова и благодарят за все, что он сделал (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU