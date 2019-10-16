2019-10-16T12:21:45+03:00
Политика

«Мы помним его героизм!» Сегодня исполняется три года со дня гибели Моторолы

Командир батальона «Спарта» полковник Арсен Павлов погиб в результате подлого теракта
Никита МАКАРЕНКОВ
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Моторола - Герой Донецкой Народной РеспубликиМоторола - Герой Донецкой Народной РеспубликиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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16 октября 2016 года - ровно три года назад - не стало Героя Донецкой Народной Республики полковника Арсена Павлова – Моторолы. Он погиб в результате подлого теракта украинских спецслужб. Взрывное устройство было заложено в шахту лифта дома, в котором он проживал.

Глава Республики возложил цветы к могиле Моторолы. Фото: Официальный сайт Главы Республики

Глава Республики возложил цветы к могиле Моторолы. Фото: Официальный сайт Главы Республики

Сегодня - в третью годовщину со дня гибели Моторолы - Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин почтил память Героя и возложил цветы к месту его захоронения на кладбище «Донецкое море». Об этом сообщается на официальном сайте Главы.

Также Денис Владимирович возложил цветы к могилам Александра Захарченко, Михаила Толстых, Вячеслава Доценко и многих других бойцов, которые отдали свою жизнь, защищая свободу и независимость Донецкой Народной Республики.

Глава Республики возложил цветы к могиле Александра Захарченко. Фото: Официальный сайт Главы Республики

Глава Республики возложил цветы к могиле Александра Захарченко. Фото: Официальный сайт Главы Республики

Денис Пушилин возложил цветы к могиле Моторолы.

Сегодня в социальных сетях появляются тысячи публикаций, где дончане вспоминают о Мотороле – пишут о нем теплые слова и благодарят за все, что он сделал.

- Спустя годы о нем не забыли. Мы помним его героизм и подвиг. Спасибо за всё – вечная память! - пишут дончане.

Боевой путь Моторолы начался в Славянске, затем он принимал участие в боях за освобождение Донецкого аэропорта, Иловайска, Дебальцево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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