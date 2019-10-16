«Мы помним его героизм!» Сегодня исполняется три года со дня гибели Моторолы
16 октября 2016 года - ровно три года назад - не стало Героя Донецкой Народной Республики полковника Арсена Павлова – Моторолы. Он погиб в результате подлого теракта украинских спецслужб. Взрывное устройство было заложено в шахту лифта дома, в котором он проживал.
Глава Республики возложил цветы к могиле Моторолы. Фото: Официальный сайт Главы Республики
Сегодня - в третью годовщину со дня гибели Моторолы - Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин почтил память Героя и возложил цветы к месту его захоронения на кладбище «Донецкое море». Об этом сообщается на официальном сайте Главы.
Также Денис Владимирович возложил цветы к могилам Александра Захарченко, Михаила Толстых, Вячеслава Доценко и многих других бойцов, которые отдали свою жизнь, защищая свободу и независимость Донецкой Народной Республики.
Глава Республики возложил цветы к могиле Александра Захарченко. Фото: Официальный сайт Главы Республики
Денис Пушилин возложил цветы к могиле Моторолы.
Сегодня в социальных сетях появляются тысячи публикаций, где дончане вспоминают о Мотороле – пишут о нем теплые слова и благодарят за все, что он сделал.
- Спустя годы о нем не забыли. Мы помним его героизм и подвиг. Спасибо за всё – вечная память! - пишут дончане.
Боевой путь Моторолы начался в Славянске, затем он принимал участие в боях за освобождение Донецкого аэропорта, Иловайска, Дебальцево.
ИСТОЧНИК KP.RU