«Мы помним его героизм!» Сегодня исполняется три года со дня гибели Моторолы

16 октября 2016 года - ровно три года назад - не стало Героя Донецкой Народной Республики полковника Арсена Павлова – Моторолы. Он погиб в результате подлого теракта украинских спецслужб. Взрывное устройство было заложено в шахту лифта дома, в котором он проживал.

Глава Республики возложил цветы к могиле Моторолы. Фото: Официальный сайт Главы Республики

Сегодня - в третью годовщину со дня гибели Моторолы - Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин почтил память Героя и возложил цветы к месту его захоронения на кладбище «Донецкое море». Об этом сообщается на официальном сайте Главы.

Также Денис Владимирович возложил цветы к могилам Александра Захарченко, Михаила Толстых, Вячеслава Доценко и многих других бойцов, которые отдали свою жизнь, защищая свободу и независимость Донецкой Народной Республики.

Глава Республики возложил цветы к могиле Александра Захарченко. Фото: Официальный сайт Главы Республики

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/738136" frameborder="0"></iframe> Денис Пушилин возложил цветы к могиле Моторолы.

Сегодня в социальных сетях появляются тысячи публикаций, где дончане вспоминают о Мотороле – пишут о нем теплые слова и благодарят за все, что он сделал.

- Спустя годы о нем не забыли. Мы помним его героизм и подвиг. Спасибо за всё – вечная память! - пишут дончане.

Боевой путь Моторолы начался в Славянске, затем он принимал участие в боях за освобождение Донецкого аэропорта, Иловайска, Дебальцево.