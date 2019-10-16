Семь домов повреждены в Старомихайловке: такова жатва утренних обстрелов только сегодня

СЕГОДНЯ 11:01 2019-10-16T11:01:32+03:00

Минск в одном фото, так выглядят дома дончан после обстрелов. Фото: Русская Весна

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Семь домостроений повреждены в поселке Старомихайловка на западе Донецка в результате утренних обстрелов со стороны украинских карательных подразделений.

- Сегодня с 06:20 до 07:10 ВСУ обстреляли Старомихайловку. В результате обстрелов зафиксированы повреждения семи домостроений по улице Чкалова, 39, 43, 44, 45, 46, а также по улице Комсомольская, 10 и 12. Кроме того повреждена ЛЭП, в настоящее время поселок частично обесточен, — сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

При обстрелах применялись минометы калибром 120 и 82 мм, вооружение БМП-2, противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Огонь велся боевиками 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ под командованием Максима Марченко.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что утром 16 октября весь Донецк проснулся от залпов тяжелой артиллерии со стороны Украины.

- Теперь мы знаем, как звучит формула Штайнмайера. Это тяжелая артиллерия, от которой звенят окна, - иронизирует дончанин Денис Рудской. - ВСУ начали бить с самого утра.

ИСТОЧНИК KP.RU