2019-10-16T11:01:32+03:00
Политика

Семь домов повреждены в Старомихайловке: такова жатва утренних обстрелов только сегодня

Стрелять украинские боевики начали еще рано утром
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Минск в одном фото, так выглядят дома дончан после обстрелов. Фото: Русская ВеснаМинск в одном фото, так выглядят дома дончан после обстрелов. Фото: Русская Весна
Изменить размер текста:

Семь домостроений повреждены в поселке Старомихайловка на западе Донецка в результате утренних обстрелов со стороны украинских карательных подразделений.

- Сегодня с 06:20 до 07:10 ВСУ обстреляли Старомихайловку. В результате обстрелов зафиксированы повреждения семи домостроений по улице Чкалова, 39, 43, 44, 45, 46, а также по улице Комсомольская, 10 и 12. Кроме того повреждена ЛЭП, в настоящее время поселок частично обесточен, — сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

При обстрелах применялись минометы калибром 120 и 82 мм, вооружение БМП-2, противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Огонь велся боевиками 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ под командованием Максима Марченко.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что утром 16 октября весь Донецк проснулся от залпов тяжелой артиллерии со стороны Украины.

- Теперь мы знаем, как звучит формула Штайнмайера. Это тяжелая артиллерия, от которой звенят окна, - иронизирует дончанин Денис Рудской. - ВСУ начали бить с самого утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День борьбы с раком груди: В больницах Донецка и Макеевки проводятся бесплатные обследования для женщин
В соцсетях у дончан разгорелась дискуссия: зачем ежегодно коммунальщики убирают листья
"Знатно бахнуло!" Дончане проснулись от звуков тяжелой артиллерии
Марина Харькова: На западную линию фронта прибыли новые группы снайперов, чей почерк - стрельба в бедренную артерию и паховую область
Погода в Луганске сегодня 16 октября: солнечный ясный день
Погода в Донецке 16 октября: экватор осени пройден, но тепло радует дончан
Экстренное сообщение СЦКК: украинские силовики открыли огонь из танков на мариупольском направлении
Никонорова: Киев выдвинул свои условия для отвода войск в Донбассе
Экстренное заявление народной милиции: Во время переговоров в Минске украинские военные атаковали Донецкий аэропорт
Киев обвинил Луганск в обстрелах у Золотого для срыва разведения сил
Отопительный сезон 2019 в ДНР: На запуск котельных отведено двое суток
В Донецке загудел гудок ДМЗ!
Известный комик Денис Че выступит с сольным концертом в Донецке
Отопительный сезон 2019 в ДНР: куда звонить, если батареи холодные
В Шахтерске в результате столкновения грузовика с легковым авто погиб человек
Где в ДНР узнать информацию о документах на паспорта РФ
17 и 18 октября в филармонии Донецка с новой программой выступит Юлия Чичерина
Украинские военные за сутки выпустили по ДНР больше 200 снарядов и мин
Министерство связи возглавит Игорь Халепа
Погода на день в Луганске: 15 октября ожидается теплый ясный день без осадков
Погода в Донецке на день: 15 октября будет жарко, до +23!
17 октября в Луганской филармонии выступит московский органист
Украинские военные открывали огонь по Логвиново
Пенсионеров-переселенцев из Донбасса не будут проверять по месту жительства