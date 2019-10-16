2019-10-16T08:11:00+03:00
Политика

"Знатно бахнуло!" Дончане проснулись от звуков тяжелой артиллерии

Украинские боевики обстреливают Донецк со всех сторон
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украинские боевики продолжают обстрелы территории Республик. Фото: Русская ВеснаУкраинские боевики продолжают обстрелы территории Республик. Фото: Русская Весна
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Солнечное октябрьское утро в Донецке взорвали залпы тяжелой артиллерии со стороны Украины.

- Теперь мы знаем, как звучит формула Штайнмайера. Это тяжелая артиллерия, от которой звенят окна, - иронизирует дончанин Денис Рудской. - ВСУ начали бить с самого утра.

- Да, бахнуло знатно. Причем, общаюсь с родственниками на другой стороне Донецка, у них тоже жара, - отвечает ему жительница поселка Абакумово Лариса.

Под обстрелами оказались донецкий аэропорт, поселки шахты «Трудовская», Александровка на окраинах и в окрестностях Донецка, горловский поселок Гольмовский, Докучаевск и его село Ясное, а также села на юге ДНР – Безыменное, Саханка, Ленинское, Коминтерново, Новая Таврия.

Ранее мы сообщали, что украинские вооруженные формирования открыли огонь из танков на юге Донецкой Народной Республики.

- Под обстрелами украинских боевиков оказались Дзержинское, Безыменное и Саханка. Всего они выстрелили пять раз. Также применяли вооружение БМП-2, - рассказали в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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