2019-10-15T20:27:15+03:00
Политика

Экстренное сообщение СЦКК: украинские силовики открыли огонь из танков на мариупольском направлении

Под их обстрелами оказались Дзержинское, Безыменное и Саханка
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские силовики открыли огонь из танков на мариупольском направлении. Фото: Минобороны УкраиныУкраинские силовики открыли огонь из танков на мариупольском направлении. Фото: Минобороны Украины
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Украинские вооруженные формирования открыли огонь из танков на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под обстрелами украинских боевиков оказались Дзержинское, Безыменное и Саханка. Всего они выстрелили пять раз. Также применяли вооружение БМП-2, - рассказали в СЦКК.

Кроме того, по данным военных, украинские вооруженные формирования ведут огонь по предместьям Макеевки, окраинам Донецка и Ясиноватой. Вояки пускают в ход минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Тем временем, вооруженные формирования Украины нанесли мощный минометный удар по северной окраине Донецка. Всего по территории Республики противник выпустил больше 100 мин калибром 120- и 82-миллиметра.

Информация о жертвах среди мирных жителей и разрушениях уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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