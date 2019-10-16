В соцсетях у дончан разгорелась дискуссия: зачем ежегодно коммунальщики убирают листья

СЕГОДНЯ 09:39 2019-10-16T10:07:53+03:00

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Донецк оделся с золото листвы, а теплый октябрь способствует тому, что вся эта красота не гниет под ногами, а радует глаз. Кого - вдохновляет на фотосессию, кого - релакснуть и побродить по опавшей листве, которая так умиротворяюще шуршит. Единственные, у кого вся эта красота вызывает досаду - это коммунальщики. Они с утра и до вечера гребут опавшие листья, а тем конца края не видно.

Дончане даже подняли спор в соцсетях: нужно ли ежегодно убирать листву в парках и скверах или это глупая затея.

- Ну ладно убирают - так ведь ещё и палят в черте города. А это уж точно не полезно, почва не защищена от мороза и не восстанавливается, - пишет дончанка Ольга Ткаченко.

- Природа ведь неглупая. Она делает покров земли сначала сухой травой, потом опавшей листвой, потом снегом. Так и происходит зимовка природы, - рассуждает дончанка Анастасия Селиванова.

Но не все с этим согласны.

- Листья накапливают вредные вещества от выхлопов. Их надо вывозить, иначе будет накопления этих ядов в почве, - спорит дончанин Николай Белов. - Ну и если листья не убирать, то наши люди буду не стесняться кидать мусор в эти листья.

"Комсомолка" обратилась за комментарием на кафедру ботаники и экологии к ее заведующему, доценту Андрею Сафонову.

- По поводу листвы стоит задуматься в таком аргументе: жизнь среднестатистического дерева в городской среде в 2-3 раза короче, чем в природе и не только потому, что теплее + грязнее + токсичнее = антропогеннее. А потому что многие деревья элементарно не переносят зиму из-за высыхания или перемерзания в результате отсутствия какой-либо лесной подстилки, - ответил ученый. - Выходит, что в каждом случае нужно сохранять баланс в происходящих процессах. Если, конечно, у города много лишних денег создавать на месте быстрозагубленных парков новые, короткоживущие, что мне кажется не только расточительством, но и дикостью. Поэтому как хотите – выкручивайтесь – голой земля по всему периметру от дерева быть не должна! У нас же за голую землю не ругают?! А я бы хотя бы штрафовал именно за это!

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ИСТОЧНИК KP.RU