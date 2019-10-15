Где в ДНР узнать информацию о документах на паспорта РФ

СЕГОДНЯ 13:23 2019-10-15T13:23:08+03:00

На почтовых отделениях будут отвечать на вопросы консультанты из миграционной службы. ФОТО: "Почта Донбасса"

На почтовых отделениях будут отвечать на вопросы консультанты из миграционной службы

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Ажиотаж по поводу подачи документов на российское гражданство, и неразберихой в связи с этим продолжается. Сейчас нашли еще выход - «Почта Донбасса» вместе с Миграционной службой МВД ДНР проект «Социальный консультант». Об этом сообщила пресс-служба почтового ведомства.

Теперь в отделениях связи, где выдаются талоны электронной очереди для подачи документов на паспорта, будет и консультация.

Стартовал в проекте Кировский район Донецка. В отделении почтовой связи 112 (ул. Кольцова, 11) уже работает консультант из миграционки. В ближайших планах – расширить эту услугу.

- Консультацию дают бесплатно, - сказали в ГП «Почта Донбасса».

Напомним, что получить талон электронной очереди в Миграционную службу МВД ДНР можно в 52 отделениях связи ГП «Почта Донбасса (50 — ЕЦС и 2 — ОПС в Новоазовске и Тельманово).

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ИСТОЧНИК KP.RU